Stampa un array di tipo semplice o una struttura semplice nel journal.

void  ArrayPrint(
   const void&   array[],             // array stampato
   uint          digits=_Digits,      // numero di posti decimali
   const string  separator=NULL,      // separatore dei valori dei campi della struttura
   ulong         start=0,             // indice del primo elemento stampato
   ulong         count=WHOLE_ARRAY,   // numero di elementi stampati
   ulong         flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN    
   );

Parametri

array[]

[in]  Array di tipo semplice o una struttura semplice.

digits=_Digits

[in]  Il numero di posti decimali per il tipo real. Il valore di default è _Digits.

separator=NULL

[in]  Separatore dei valori degli elementi del campo della struttura. Il valore di default NULL significa una linea vuota. Uno spazio è usato come separatore in questo caso.

start=0

[in]  L'indice del primo elemento stampato dell'array. E' stampato dall'indice zero per default

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Numero degli elementi dell'arrat da essere stampati. L'intero array è visualizzato per default (count=WHOLE_ARRAY).

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in]  Combinazione delle impostazioni delle flags in output mode. Tutte le flags vengono abilitare per default.:

    • ARRAYPRINT_HEADER – stama headers per l'array struttura
    • ARRAYPRINT_INDEX – stampa l'indice al lato sinistro
    • ARRAYPRINT_LIMIT – stampa solo i primi 100 e gli ultimi 100 elementi dell'array. Usa se vuoi stampare solo una parte di un array grande.
    • ARRAYPRINT_ALIGN – abilita l'allineamento dei valori stampati – i numeri vengono allineati a destra, mentre le linee a sinistra.
    • ARRAYPRINT_DATE – quando si stampa il datetime, stampa la data in formato dd.mm.yyyy (gg.mm.aaaa)
    • ARRAYPRINT_MINUTES – quando si stampa il datetime, stampa l'orario in formato HH:MM
    • ARRAYPRINT_SECONDS – quando si stampa il datetime, stampa l'orario in formato HH:MM:SS

Valore di ritorno

No

Nota

ArrayPrint() non stampa tutti i campi array della struttura nel journal - i campi di array e puntatore oggetto vengono saltati. Queste colonne semplicemente non vengono stampate per una presentazione più conveniente. Se avete bisogno di stampare tutti i campi della struttura, è necessario scrivere la propria funzione di stampa di massa con la formattazione desiderata.

Esempio:

// --- stampa i valori delle ultime 10 barre
   MqlRates rates[];
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))
     {
      ArrayPrint(rates);
      Print("Check\n[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");
      for(int i=0;i<10;i++)
        {
         PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,
         TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
         rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
         rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
        }
     }
   else
      PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());
//--- esempio per la stampa
/*
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295         18110       10   17300175000
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747         17829        9   15632176000
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744         13458       10    9593492000
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194         15362        9   12352245000
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172         16833        9   12961333000
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052         15933        8   10720384000
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528         11888        9    8084811000
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915          7284       10    5087113000
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904          8710        9    6769629000
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263          8956        7    7192138000
   Check
   [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000 
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.1193 1.12747 17829 9 15632176000 
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000 
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000 
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000 
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000 
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000 
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000 
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000 
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000 
*/

