ArrayPrint

Stampa un array di tipo semplice o una struttura semplice nel journal.

void ArrayPrint(

const void& array[],

uint digits=_Digits,

const string separator=NULL,

ulong start=0,

ulong count=WHOLE_ARRAY,

ulong flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

);

Parametri

array[]

[in] Array di tipo semplice o una struttura semplice.

digits=_Digits

[in] Il numero di posti decimali per il tipo real. Il valore di default è _Digits.

separator=NULL

[in] Separatore dei valori degli elementi del campo della struttura. Il valore di default NULL significa una linea vuota. Uno spazio è usato come separatore in questo caso.

start=0

[in] L'indice del primo elemento stampato dell'array. E' stampato dall'indice zero per default

count=WHOLE_ARRAY

[in] Numero degli elementi dell'arrat da essere stampati. L'intero array è visualizzato per default (count=WHOLE_ARRAY).

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in] Combinazione delle impostazioni delle flags in output mode. Tutte le flags vengono abilitare per default.:

ARRAYPRINT_HEADER – stama headers per l'array struttura ARRAYPRINT_INDEX – stampa l'indice al lato sinistro ARRAYPRINT_LIMIT – stampa solo i primi 100 e gli ultimi 100 elementi dell'array. Usa se vuoi stampare solo una parte di un array grande. ARRAYPRINT_ALIGN – abilita l'allineamento dei valori stampati – i numeri vengono allineati a destra, mentre le linee a sinistra. ARRAYPRINT_DATE – quando si stampa il datetime, stampa la data in formato dd.mm.yyyy (gg.mm.aaaa) ARRAYPRINT_MINUTES – quando si stampa il datetime, stampa l'orario in formato HH:MM ARRAYPRINT_SECONDS – quando si stampa il datetime, stampa l'orario in formato HH:MM:SS



Valore di ritorno

No

Nota

ArrayPrint() non stampa tutti i campi array della struttura nel journal - i campi di array e puntatore oggetto vengono saltati. Queste colonne semplicemente non vengono stampate per una presentazione più conveniente. Se avete bisogno di stampare tutti i campi della struttura, è necessario scrivere la propria funzione di stampa di massa con la formattazione desiderata.

Esempio:

// --- stampa i valori delle ultime 10 barre

MqlRates rates[];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))

{

ArrayPrint(rates);

Print("Check

[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");

for(int i=0;i<10;i++)

{

PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

else

PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());

//--- esempio per la stampa

/*

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000

[1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747 17829 9 15632176000

[2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000

[3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000

[4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000

[5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000

[6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000

[7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000

[8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000

[9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000

*/

