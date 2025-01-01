- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayPrint
Stampa un array di tipo semplice o una struttura semplice nel journal.
void ArrayPrint(
Parametri
array[]
[in] Array di tipo semplice o una struttura semplice.
digits=_Digits
[in] Il numero di posti decimali per il tipo real. Il valore di default è _Digits.
separator=NULL
[in] Separatore dei valori degli elementi del campo della struttura. Il valore di default NULL significa una linea vuota. Uno spazio è usato come separatore in questo caso.
start=0
[in] L'indice del primo elemento stampato dell'array. E' stampato dall'indice zero per default
count=WHOLE_ARRAY
[in] Numero degli elementi dell'arrat da essere stampati. L'intero array è visualizzato per default (count=WHOLE_ARRAY).
flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN
[in] Combinazione delle impostazioni delle flags in output mode. Tutte le flags vengono abilitare per default.:
- ARRAYPRINT_HEADER – stama headers per l'array struttura
- ARRAYPRINT_INDEX – stampa l'indice al lato sinistro
- ARRAYPRINT_LIMIT – stampa solo i primi 100 e gli ultimi 100 elementi dell'array. Usa se vuoi stampare solo una parte di un array grande.
- ARRAYPRINT_ALIGN – abilita l'allineamento dei valori stampati – i numeri vengono allineati a destra, mentre le linee a sinistra.
- ARRAYPRINT_DATE – quando si stampa il datetime, stampa la data in formato dd.mm.yyyy (gg.mm.aaaa)
- ARRAYPRINT_MINUTES – quando si stampa il datetime, stampa l'orario in formato HH:MM
- ARRAYPRINT_SECONDS – quando si stampa il datetime, stampa l'orario in formato HH:MM:SS
Valore di ritorno
No
Nota
ArrayPrint() non stampa tutti i campi array della struttura nel journal - i campi di array e puntatore oggetto vengono saltati. Queste colonne semplicemente non vengono stampate per una presentazione più conveniente. Se avete bisogno di stampare tutti i campi della struttura, è necessario scrivere la propria funzione di stampa di massa con la formattazione desiderata.
Esempio:
// --- stampa i valori delle ultime 10 barre
