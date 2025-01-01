MQL5 RiferimentoIndicatori PersonalizzatiPlotIndexSetDouble
PlotIndexSetDouble
La funzione imposta il valore della proprietà corrispondente della corrispondente linea dell'indicatore. La proprietà indicatore deve essere di tipo double.
|
bool PlotIndexSetDouble(
Parametri
plot_index
[in] Index of the graphical plotting
prop_id
[in] Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE.
prop_value
[in] Il valore della proprietà.
Valore restituito