StringLen
Restituisce il numero di simboli in una stringa.
int StringLen(
Parametri
string_value
[in] Stringa per la quale calcolare la lunghezza.
Valore restituito
Numero di simboli in una stringa senza lo zero finale.
Esempio:
void OnStart()
