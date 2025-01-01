DocumentazioneSezioni
StringLen

Restituisce il numero di simboli in una stringa.

int  StringLen(
   string  string_value      // stringa
   );

Parametri

string_value

[in] Stringa per la quale calcolare la lunghezza.

Valore restituito

Numero di simboli in una stringa senza lo zero finale.

Esempio:

void OnStart()
  {
//--- definire la stringa di prova
   string text="123456789012345";
//--- ottenere il numero di simboli nella stringa
   int str_len=StringLen(text);
//--- visualizzare la stringa e il numero di simboli nei log
   PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'"str_lentext);
   
  /*
  Risultato
   The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
  */
  }

