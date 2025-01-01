//--- mostra la finestra dei parametri di input quando lancia lo script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input string InpSrc="source.txt"; // sorgente

input string InpDst="destination.txt"; // copia

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 or UNICODE=64

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- visualizza il contenuto del sorgente (deve esistere)

if(!FileDisplay(InpSrc))

return;

//--- controlla se il file della copia già esiste (può non essere creato)

if(!FileDisplay(InpDst))

{

//--- il file della copia non esiste, copiatura senza il flag FILE_REWRITE (copia corretta)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("Il file è stato copiato!");

else

Print("Il file non è stato copiato!");

}

else

{

//--- il file della copia già esiste, prova copia senza FILE_REWRITE flag (copia sbagliata)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("Il file è stato copiato!");

else

Print("Il file non è stato copiato!");

//--- il contenuto file InpDst rimane lo stesso

FileDisplay(InpDst);

//--- copia ancora una volta con il flag FILE_REWRITE (copiatura corretta se il file esiste)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,FILE_REWRITE))

Print("Il file è stato copiato!");

else

Print("Il file non è stato copiato!");

}

//--- riceve la copia del file InpSrc

FileDisplay(InpDst);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Legge il contenuto del file |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool FileDisplay(const string file_name)

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- apre il file

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- visualizza il contenuto del file nel loop

Print("+---------------------+");

PrintFormat("Nome del file = %s",file_name);

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

Print("+---------------------+");

//--- chiude il file

FileClose(file_handle);

return(true);

}

//--- fallimento nell'aprire il file

PrintFormat("%s non è aperto, errore = %d",file_name,GetLastError());

return(false);

}