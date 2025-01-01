DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento - Funzioni di Conversione - ShortToString 

ShortToString

Converte il codice del simbolo (unicode) in una stringa di un-simbolo e restituisce la stringa risultante.

string  ShortToString(
   ushort  symbol_code      // simbolo
   );

Parametri

symbol_code

[in]  Codice simbolo. Invece del codice simbolo è possibile utilizzare la stringa letterale che contiene un simbolo, o una stringa letterale con 2 byte di codice esadecimale corrispondente al simbolo dalla tabella Unicode.

Valore restituito

String.

 

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- stampa 18 caratteri in un ciclo, iniziando con il carattere con il numero Unicode di U+23E9
   for(int i=0i<18i++)
     {
      ushort code=0x23E9+(ushort)i;
      PrintFormat("Unicode number U+%hX: %s",code,ShortToString(code));
     }
   /*
  risultato:
   Unicode number U+23E9: ⏩
   Unicode number U+23EA: ⏪
   Unicode number U+23EB: ⏫
   Unicode number U+23EC: ⏬
   Unicode number U+23ED: ⏭
   Unicode number U+23EE: ⏮
   Unicode number U+23EF: ⏯
   Unicode number U+23F0: ⏰
   Unicode number U+23F1: ⏱
   Unicode number U+23F2: ⏲
   Unicode number U+23F3: ⏳
   Unicode number U+23F4: ⏴
   Unicode number U+23F5: ⏵
   Unicode number U+23F6: ⏶
   Unicode number U+23F7: ⏷
   Unicode number U+23F8: ⏸
   Unicode number U+23F9: ⏹
   Unicode number U+23FA: ⏺
   */
  }

Vedi anche

StringToCharArray, CharToString, StringGetCharacter