- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortToString
Converte il codice del simbolo (unicode) in una stringa di un-simbolo e restituisce la stringa risultante.
|
string ShortToString(
Parametri
symbol_code
[in] Codice simbolo. Invece del codice simbolo è possibile utilizzare la stringa letterale che contiene un simbolo, o una stringa letterale con 2 byte di codice esadecimale corrispondente al simbolo dalla tabella Unicode.
Valore restituito
String.
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Vedi anche