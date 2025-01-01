//--- valore per ORDER_MAGIC

input long order_magic=55555;

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di start del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- si assicura che l'account sia demo

if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)

{

Alert("L'operazione dello Script non è consentita su un account live!");

return;

}

//--- piazza l'ordine o lo cancella

if(GetOrdersTotalByMagic(order_magic)==0)

{

//--- nessun ordine correntemente - piazza un ordine

uint res=SendRandomPendingOrder(order_magic);

Print("Codice di ritorno del trade server",res);

}

else // ci sono ordini - elimina ordini

{

DeleteAllOrdersByMagic(order_magic);

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riceve il numero attuale di ordini con ORDER_MAGIC specificato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int GetOrdersTotalByMagic(long const magic_number)

{

ulong order_ticket;

int total=0;

//--- passa attraverso tutti gli ordini pendenti

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

if((order_ticket=OrderGetTicket(i))>0)

if(magic_number==OrderGetInteger(ORDER_MAGIC)) total++;

//---

return(total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina tutti gli ordini pendenti con ORDER_MAGIC specificato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void DeleteAllOrdersByMagic(long const magic_number)

{

ulong order_ticket;

//--- passa attraverso tutti gli ordini pendenti

for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)

if((order_ticket=OrderGetTicket(i))>0)

//--- ordine con l'appropriato ORDER_MAGIC

if(magic_number==OrderGetInteger(ORDER_MAGIC))

{

MqlTradeResult result={};

MqlTradeRequest request={};

request.order=order_ticket;

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;

OrderSend(request,result);

//--- scrive la risposta del server nel registro

Print(__FUNCTION__,": ",result.comment," reply code ",result.retcode);

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Importa un ordine pendente in modo casuale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

uint SendRandomPendingOrder(long const magic_number)

{

//--- prepara una richiesta

MqlTradeRequest request={};

request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // imposta un ordine pendente

request.magic=magic_number; // ORDER_MAGIC

request.symbol=_Symbol; // symbol

request.volume=0.1; // volume in 0.1 lotti

request.sl=0; // Stop Loss non è specificato

request.tp=0; // Take Profit non è specificato

//--- forma il tipo di ordine

request.type=GetRandomType(); // tipo di ordine

//--- forma il prezzo per l'ordine pendente

request.price=GetRandomPrice(request.type); // open price

//--- invia una richiesta di trade

MqlTradeResult result={};

OrderSend(request,result);

//--- scrive la risposta del server nel registro

Print(__FUNCTION__,":",result.comment);

if(result.retcode==10016) Print(result.bid,result.ask,result.price);

//--- restitiusce il codice della risposta data dal trade server

return result.retcode;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il tipo di ordine pendente in modo casuale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

ENUM_ORDER_TYPE GetRandomType()

{

int t=MathRand()%4;

//--- 0<=t<4

switch(t)

{

case(0):return(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT);

case(1):return(ORDER_TYPE_SELL_LIMIT);

case(2):return(ORDER_TYPE_BUY_STOP);

case(3):return(ORDER_TYPE_SELL_STOP);

}

//--- valore non corretto

return(WRONG_VALUE);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il prezzo in modo casuale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

double GetRandomPrice(ENUM_ORDER_TYPE type)

{

int t=(int)type;

//--- livelli di stop per il simbolo

int distance=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

//--- riceve i dati dell'ultimo tick

MqlTick last_tick={};

SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);

//--- calcola il prezzo in base al tipo

double price;

if(t==2 || t==5) // ORDER_TYPE_BUY_LIMIT or ORDER_TYPE_SELL_STOP

{

price=last_tick.bid; // partenza dal prezzo Bid

price=price-(distance+(MathRand()%10)*5)*_Point;

}

else // ORDER_TYPE_SELL_LIMIT or ORDER_TYPE_BUY_STOP

{

price=last_tick.ask; // partenza dal prezzo Ask

price=price+(distance+(MathRand()%10)*5)*_Point;

}

//---

return(price);

}