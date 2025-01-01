- Direzione di Indicizzazione negli Array, Buffers e TimeSeries
- Organizzazione di Accesso ai Dati
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
SeriesInfoInteger
Restituisce informazioni sullo stato dei dati storici. Ci sono 2 varianti di chiamate di funzione.
Restituisce direttamente il valore della proprietà.
|
long SeriesInfoInteger(
Restituisce true o false a seconda del successo dell'esecuzione della funzione.
|
bool SeriesInfoInteger(
Parametri
symbol_name
[in] Nome del Simbolo.
timeframe
[in] Periodo.
prop_id
[in] Identificatore della richiesta di proprietà, il valore dell' enumerazione ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.
long_var
[out] Variabile per cui viene piazzato il valore della proprietà richiesta.
Valore restituito
Nel primo caso, restituisce il valore di tipo tipo long.
Per il secondo caso, restituisce true, se la proprietà specificata è disponibile ed il suo valore è stato messo nella variabile long_var, altrimenti restituisce false. Per ulteriori informazioni sull' errore, chiamare GetLastError().
Esempio:
|
voidOnStart()