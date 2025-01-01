DocumentazioneSezioni
SeriesInfoInteger 

SeriesInfoInteger

Restituisce informazioni sullo stato dei dati storici. Ci sono 2 varianti di chiamate di funzione.

Restituisce direttamente il valore della proprietà.

long  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // nome simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // periodo
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // identificatore proprietà
   );

Restituisce true o false a seconda del successo dell'esecuzione della funzione.

bool  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // nome simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // periodo
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // ID proprietà
   long&                      long_var         // variabile per ottenere informazioni
   );

Parametri

symbol_name

[in] Nome del Simbolo.

timeframe

[in] Periodo.

prop_id

[in] Identificatore della richiesta di proprietà, il valore dell' enumerazione ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out] Variabile per cui viene piazzato il valore della proprietà richiesta.

Valore restituito

Nel primo caso, restituisce il valore di tipo tipo long.

Per il secondo caso, restituisce true, se la proprietà specificata è disponibile ed il suo valore è stato messo nella variabile long_var, altrimenti restituisce false. Per ulteriori informazioni sull' errore, chiamare GetLastError().

Esempio:

voidOnStart()
  {
//---
   Print("Numero totale di barre per il periodo-simbolo specificati al momento = ",
         SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
   Print("La prima data per il simbolo-periodo in questo momento = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
   Print("La prima data nello storico per il simbolo-periodo sul server = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
   Print("I dati dei simboli sono sincronizzati = ",
         (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
  }