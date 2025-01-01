#property indicator_separate_window

//--- Imposta i valori massimi e minimi per la finestra dell'indicatore

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- visualizza tre livelli orizzontali in una finestra indicatore separata

#property indicator_level1 25

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 75

//--- imposta lo spessore dei livelli orizzontali

#property indicator_levelwidth 1

//--- imposta lo stile dei livelli orizzontali

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- imposta le descrizioni dei livelli orizzontali

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primo livello (indice 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Secondo livello (indice 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Terzo livello (indice 2)");

//--- imposta il nome corto per l'indicatore

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetDouble() Demo");

//--- imposta il colore per ogni livello

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrBlue);

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrGreen);

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,2,clrRed);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

static double level1=25,level2=50,level3=75;

static double max=100,min=0, shift=100;

//--- calcola i ticks

tick_counter++;

//--- capovolge i livelli sottosopra ogni 10imo tick

if(tick_counter%10==0)

{

//--- inverte il segno per i valori dei livelli

level1=-level1;

level2=-level2;

level3=-level3;

//--- inverte il segno per i valori massimo e minimo

max-=shift;

min-=shift;

//--- inverte il valore di shift

shift=-shift;

//--- imposta i valori dei nuovi livelli

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,level1);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,level2);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,2,level3);

//--- imposta i nuovi valori di massimo e minimo nella finestra indicatore

Print("Set up max = ",max,", min = ",min);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM,max);

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM,min);

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}