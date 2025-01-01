- Stili Indicatore negli Esempi
- Connection between Indicator Properties and Functions
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
IndicatorSetDouble
La funzione imposta il valore della proprietà indicatore corrispondente. Le proprietà dell'indicatore deve essere di tipo double. Ci sono due varianti della funzione.
Chiamare specificando l'identificatore di proprietà.
|
bool IndicatorSetDouble(
Chiamare specificando l'identificatore della proprietà ed il modificatore.
|
bool IndicatorSetDouble(
Parametri
prop_id
[in] Identificatore della proprietà dell'indicatore. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE.
prop_modifier
[in] Modificatore della proprietà specificata. Solo le proprietà livello richiedono un modificatore. La numerazione dei livelli parte da 0. Ciò significa che, al fine di impostare proprietà per il secondo livello è necessario specificare 1 (1 in meno rispetto a quando si utilizza la direttiva del compilatore).
prop_value
[in] Valore della proprietà.
Valore restituito
In caso di esecuzione avvenuta con successo, restituisce true, altrimenti - false
Nota
La numerazione delle proprietà (modificatori) comincia da 1 (uno) quando si utilizza la direttiva #property, mentre la funzione utilizza la numerazione da 0 (zero). Nel caso in cui il numero di livello è impostato in modo errato, la visualizzazione dell' indicatore può differire da quanto previsto.
Ad esempio, il primo valore del livello per l'indicatore in una sottofinestra separata può essere impostato in due modi:
- property indicator_level1 50 - il valore 1 è utilizzato per specificare il numero del livello,
- IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, 0, 50) - 0 è usato per specificare il primo livello.
Esempio: indicatore che capovolge i valori massimi e minimi della finestra indicatore e valori dei livelli su cui sono posizionate le linee orizzontali.
|
#property indicator_separate_window
Vedi anche
Stili Indicatore negli Esempi, Correlazione tra Proprietà Indicatore e Funzioni, Stili di Disegno