Modulo MetaTrader per l'integrazione con Python
MQL5 è progettato per lo sviluppo di applicazioni di trading ad alte prestazioni nei mercati finanziari ed è impareggiabile tra gli altri linguaggi specializzati utilizzati nel trading algoritmico. La sintassi e la velocità dei programmi MQL5 sono il più vicino possibile al С++, c'è un supporto per OpenCL ed integrazione con MS Visual Studio. Statistiche, Logica Fuzzy e ALGLIB sono librerie disponibili, anche. Ll'ambiente di sviluppo MetaEditor fornisce supporto per le librerie .NET nativo con l'importazione funzioni "intelligente" eliminando la necessità di sviluppare wrapper speciali. È anche possibile utilizzare DLL C++ di terze parti. I file di codice sorgente di С++ (CPP e H) possono essere modificati e compilati in DLL direttamente dall'editor. Microsoft Visual Studio installato sul PC dell'utente può essere utilizzato per questo.
Python è un moderno linguaggio di programmazione ad alto livello per lo sviluppo di script ed applicazioni. Contiene librerie multiple per il machine learning, l'automazione dei processi, nonché l'analisi e la visualizzazione dei dati.
Il pacchetto MetaTrader per Python è progettato per ottenere in modo rapido e conveniente dati di scambio tramite comunicazione interprocessore direttamente dal terminale MetaTrader 5. I dati ricevuti in questo modo possono essere ulteriormente utilizzati per calcoli statistici ed apprendimento automatico.
Installazione del pacchetto dalla riga di comando:
|
pip install MetaTrader5
Aggiornamento del pacchetto dalla riga di comando:
|
pip install --upgrade MetaTrader5
Funzioni per l'integrazione di MetaTrader 5 e Python
|
Funzione
|
Azione
|
Stabilire una connessione con il terminale MetaTrader 5
|
Si collega ad un conto di trading utilizzando i parametri specificati
|
Chiude la connessione precedentemente stabilita con il terminale MetaTrader 5
|
Restituisce la versione del terminale MetaTrader 5
|
Restituisce i dati sull'ultimo errore
|
Ottiene informazioni sull'account di trading corrente
|
Ottiene status e parametri del terminale MetaTrader 5 collegato
|
Ottiene il numero di tutti gli strumenti finanziari nel terminale MetaTrader 5
|
Ottiene tutti gli strumenti finanziari dal terminale MetaTrader 5
|
Ottiene dati sullo strumento finanziario specificato
|
Ottiene l'ultimo tick per lo strumento finanziario specificato
|
Seleziona un simbolo nella finestra MarketWatch finestra o rimuove un simbolo dalla finestra
|
Subscribes the MetaTrader 5 terminal to the Market Depth change events for a specified symbol
|
Returns a tuple from BookInfo featuring Market Depth entries for the specified symbol
|
Cancels subscription of the MetaTrader 5 terminal to the Market Depth change events for a specified symbol
|
Ottiene barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata
|
Ottiene barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dall'indice specificato
|
Ottiene barre nell'intervallo di date specificato dal terminale MetaTrader 5
|
Ottiene tick dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata
|
Ottiene tick per l'intervallo di date specificato dal terminale MetaTrader 5
|
Ottiene il numero di ordini attivi.
|
Ottiene ordini attivi con la possibilità di filtrare per simbolo o ticket
|
Restituisce il margine nella valuta del conto per eseguire un'operazione di trading specificata
|
Restituisce il profitto nella valuta del conto per un'operazione di trading specificata
|
Verifica la sufficienza dei fondi per l'esecuzione di un' operazione di trading richiesta
|
Invia una richiesta per eseguire un'operazione di trading.
|
Ottiene il numero di posizioni aperte
|
Ottiene le posizioni aperte con la possibilità di filtrare per simbolo o ticket
|
Ottiene il numero di ordini nella cronologia di trading entro l'intervallo specificato
|
Ottiene ordini dalla cronologia di trading con la possibilità di filtrare per ticket o posizione
|
Ottiene il numero di affari nella cronologia di trading entro l'intervallo specificato
|
Ottiene affari dalla cronologia di trading con la possibilità di filtrare per biticket o posizione
Esempio di collegamento di Python a MetaTrader 5
- Scarica l'ultima versione di Python 3.8 dahttps://www.python.org/downloads/windows
- Quando si installa Python, selezionare "Aggiungi Python 3.8 a PATH%" per poter eseguire gli script Python dalla riga di comando.
- Installa il modulo MetaTrader 5 dalla riga di comando
|
pip install MetaTrader5
- Aggiungi i pacchetti matplotlib e pandas
|
pip install matplotlib
- Avvia lo script di test
|
from datetime import datetime
- Ottiene dati e chart
|
[2, 'MetaQuotes-Demo', '16167573']