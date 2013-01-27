Modulo MetaTrader per l'integrazione con Python

MQL5 è progettato per lo sviluppo di applicazioni di trading ad alte prestazioni nei mercati finanziari ed è impareggiabile tra gli altri linguaggi specializzati utilizzati nel trading algoritmico. La sintassi e la velocità dei programmi MQL5 sono il più vicino possibile al С++, c'è un supporto per OpenCL ed integrazione con MS Visual Studio. Statistiche, Logica Fuzzy e ALGLIB sono librerie disponibili, anche. Ll'ambiente di sviluppo MetaEditor fornisce supporto per le librerie .NET nativo con l'importazione funzioni "intelligente" eliminando la necessità di sviluppare wrapper speciali. È anche possibile utilizzare DLL C++ di terze parti. I file di codice sorgente di С++ (CPP e H) possono essere modificati e compilati in DLL direttamente dall'editor. Microsoft Visual Studio installato sul PC dell'utente può essere utilizzato per questo.

Python è un moderno linguaggio di programmazione ad alto livello per lo sviluppo di script ed applicazioni. Contiene librerie multiple per il machine learning, l'automazione dei processi, nonché l'analisi e la visualizzazione dei dati.

Il pacchetto MetaTrader per Python è progettato per ottenere in modo rapido e conveniente dati di scambio tramite comunicazione interprocessore direttamente dal terminale MetaTrader 5. I dati ricevuti in questo modo possono essere ulteriormente utilizzati per calcoli statistici ed apprendimento automatico.

Installazione del pacchetto dalla riga di comando:

pip install MetaTrader5

Aggiornamento del pacchetto dalla riga di comando:

pip install --upgrade MetaTrader5

Funzioni per l'integrazione di MetaTrader 5 e Python

Funzione Azione initialize Stabilire una connessione con il terminale MetaTrader 5 login Si collega ad un conto di trading utilizzando i parametri specificati shutdown Chiude la connessione precedentemente stabilita con il terminale MetaTrader 5 version Restituisce la versione del terminale MetaTrader 5 last_error Restituisce i dati sull'ultimo errore account_info Ottiene informazioni sull'account di trading corrente terminal_Info Ottiene status e parametri del terminale MetaTrader 5 collegato symbols_total Ottiene il numero di tutti gli strumenti finanziari nel terminale MetaTrader 5 symbols_get Ottiene tutti gli strumenti finanziari dal terminale MetaTrader 5 symbol_info Ottiene dati sullo strumento finanziario specificato symbol_info_tick Ottiene l'ultimo tick per lo strumento finanziario specificato symbol_select Seleziona un simbolo nella finestra MarketWatch finestra o rimuove un simbolo dalla finestra market_book_add Subscribes the MetaTrader 5 terminal to the Market Depth change events for a specified symbol market_book_get Returns a tuple from BookInfo featuring Market Depth entries for the specified symbol market_book_release Cancels subscription of the MetaTrader 5 terminal to the Market Depth change events for a specified symbol copy_rates_from Ottiene barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata copy_rates_from_pos Ottiene barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dall'indice specificato copyrates_range Ottiene barre nell'intervallo di date specificato dal terminale MetaTrader 5 copy_ticks_from Ottiene tick dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata copy_ticks_range Ottiene tick per l'intervallo di date specificato dal terminale MetaTrader 5 orders_total Ottiene il numero di ordini attivi. orders_get Ottiene ordini attivi con la possibilità di filtrare per simbolo o ticket order_calc_margin Restituisce il margine nella valuta del conto per eseguire un'operazione di trading specificata order_calc_profit Restituisce il profitto nella valuta del conto per un'operazione di trading specificata order_check Verifica la sufficienza dei fondi per l'esecuzione di un' operazione di trading richiesta order_send Invia una richiesta per eseguire un'operazione di trading. positions_total Ottiene il numero di posizioni aperte positions_get Ottiene le posizioni aperte con la possibilità di filtrare per simbolo o ticket history_orders_total Ottiene il numero di ordini nella cronologia di trading entro l'intervallo specificato history_orders_get Ottiene ordini dalla cronologia di trading con la possibilità di filtrare per ticket o posizione history_deals_total Ottiene il numero di affari nella cronologia di trading entro l'intervallo specificato history_deals_get Ottiene affari dalla cronologia di trading con la possibilità di filtrare per biticket o posizione

Esempio di collegamento di Python a MetaTrader 5

Scarica l'ultima versione di Python 3.8 da https://www.python.org/downloads/windows Quando si installa Python, selezionare "Aggiungi Python 3.8 a PATH%" per poter eseguire gli script Python dalla riga di comando. Installa il modulo MetaTrader 5 dalla riga di comando

pip install MetaTrader5

Aggiungi i pacchetti matplotlib e pandas

pip install matplotlib

pip install pandas

Avvia lo script di test

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# connettiti a MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed")

mt5.shutdown()



# richiesta status e parametri della connessione

print(mt5.terminal_info())

# ottiene dati sulla versione MetaTrader 5

print(mt5.version())



# richiesta 1000 tick da EURAUD

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# richiesta tick da AUDUSD entro il 2019.04.01 13:00 - 2019.04.02 13:00

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# ottiene barre da simboli diversi in vari modi

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# chiudi la connessione a MetaTrader 5

mt5.shutdown()



#DATA

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#PLOT

# create DataFrame dai dati ottenuti

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# converti il tempo in secondi nel formato datetime

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')

# visualizza ticks sul chart

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# visualizza le legende

plt.legend(loc='upper left')



# aggiungi l'intestazione

plt.title('EURAUD ticks')



# visualizza il chart

plt.show()

Ottiene dati e chart

