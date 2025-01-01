DocumentazioneSezioni
Gruppo di funzioni per lavorare con gli Array

Gli array possono essere al massimo di quattro dimensioni. Ogni dimensione è indicizzata da 0 a dimensione_grandezza-1. In un caso particolare di un array unidimensionale di 50 elementi, la chiamata del primo elemento verrà visualizzato come array [0], dell 'ultimo - come array [49].

Funzione

Azione

ArrayBsearch

Restituisce l' indice del primo elemento trovato nella prima dimensione dell' array

ArrayCopy

Copia un array in un altro

ArrayCompare

Restituisce il risultato del confronto tra due array di tipi semplici o strutture personalizzate senza oggetti complessi

ArrayFree

Libera il buffer di ogni array dinamico ed imposta a 0 il valore della dimensione zero.

ArrayGetAsSeries

Controlla la direzione di indicizzazione degli array

ArrayInitialize

Imposta tutti gli elementi di un array numerico in un singolo valore

ArrayFill

Riempie un array con il valore specificato

ArrayIsSeries

Controlla se un array è una serie temporale (_* timeseries)

ArrayIsDynamic

Controlla se un array è dinamico

ArrayMaximum

Cerca l' elemento con il valore massimo

ArrayMinimum

Cerca l' elemento con il valore minimo

ArrayPrint

Prints an array of a simple type or a simple structure into journal

ArrayRange

Restituisce il numero di elementi nella dimensione specifica dell'array

ArrayResize

Imposta la nuova grandezza nella prima dimensione dell' array

ArrayInsert

Inserisce il numero specificato di elementi da un array sorgente ad uno ricevente a partire da un indice specificato

ArrayRemove

Rimuove il numero specificato di elementi dall'array iniziando con un indice specificato

ArrayReverse

Inverte il numero specificato di elementi nell'array iniziando con un indice specificato

ArraySetAsSeries

Imposta la direzione di indicizzazione dell' array

ArraySize

Restituisce il numero di elementi dell'array

ArraySort

Ordinamento di array numerico per la prima dimensione

ArraySwap

Scambia il contenuto di due array dinamici dello stesso tipo

ArrayToFP16

Copia un array di tipo float o double in un array di tipo ushort con il formato specificato

ArrayToFP8

Copia un array di tipo float o double in un array di tipo uchar con il formato specificato

ArrayFromFP16

Copia un array di tipo ushort in un array di tipo float o double con il formato specificato

ArrayFromFP8

Copia un array di tipo uchar in un array di tipo float o double con il formato specificato