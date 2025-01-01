- ArrayBsearch
Gruppo di funzioni per lavorare con gli Array
Gli array possono essere al massimo di quattro dimensioni. Ogni dimensione è indicizzata da 0 a dimensione_grandezza-1. In un caso particolare di un array unidimensionale di 50 elementi, la chiamata del primo elemento verrà visualizzato come array [0], dell 'ultimo - come array [49].
|
Funzione
|
Azione
|
Restituisce l' indice del primo elemento trovato nella prima dimensione dell' array
|
Copia un array in un altro
|
Restituisce il risultato del confronto tra due array di tipi semplici o strutture personalizzate senza oggetti complessi
|
Libera il buffer di ogni array dinamico ed imposta a 0 il valore della dimensione zero.
|
Controlla la direzione di indicizzazione degli array
|
Imposta tutti gli elementi di un array numerico in un singolo valore
|
Riempie un array con il valore specificato
|
Controlla se un array è una serie temporale (_* timeseries)
|
Controlla se un array è dinamico
|
Cerca l' elemento con il valore massimo
|
Cerca l' elemento con il valore minimo
|
Prints an array of a simple type or a simple structure into journal
|
Restituisce il numero di elementi nella dimensione specifica dell'array
|
Imposta la nuova grandezza nella prima dimensione dell' array
|
Inserisce il numero specificato di elementi da un array sorgente ad uno ricevente a partire da un indice specificato
|
Rimuove il numero specificato di elementi dall'array iniziando con un indice specificato
|
Inverte il numero specificato di elementi nell'array iniziando con un indice specificato
|
Imposta la direzione di indicizzazione dell' array
|
Restituisce il numero di elementi dell'array
|
Ordinamento di array numerico per la prima dimensione
|
Scambia il contenuto di due array dinamici dello stesso tipo
|
Copia un array di tipo float o double in un array di tipo ushort con il formato specificato
|
Copia un array di tipo float o double in un array di tipo uchar con il formato specificato
|
Copia un array di tipo ushort in un array di tipo float o double con il formato specificato
|
Copia un array di tipo uchar in un array di tipo float o double con il formato specificato