//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketExample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Aggiungi indirizzo all'elenco di quelli consentiti nelle impostazioni del terminale per far funzionare l'esempio"

#property script_show_inputs



input string Address="www.mql5.com";

input int Port =80;

bool ExtTLS =false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Invia comando al server |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPSend(int socket,string request)

{

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;

if(len<0)

return(false);

//--- se viene utilizzata una connessione TLS sicura tramite la porta 443

if(ExtTLS)

return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);

//--- se viene utilizzata la connessione TCP standard

return(SocketSend(socket,req,len)==len);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Legge la risposta del server |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)

{

char rsp[];

string result;

uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;

//--- legge i dati dai socket finché sono ancora presenti ma non più lunghi del timeout

do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);

if(len)

{

int rsp_len;

// --- vari comandi di lettura a seconda che la connessione sia sicura o meno

if(ExtTLS)

rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);

else

rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);

// --- analizza la risposta

if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

// --- stampa solo l'intestazione della risposta

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");

if(header_end>0)

{

Print("Header risposta HTTP ricevuto:");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

}

}

}

while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione Start del programma di script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int socket=SocketCreate();

//--- controlla l'handle

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- connetti se tutto va bene

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

Print("Connessione stabilita a ",Address,":",Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

// --- se la connessione è protetta dal certificato, visualizza i suoi dati

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("TLS certificate:");

Print(" Owner: ",subject);

Print(" Issuer: ",issuer);

Print(" Number: ",serial);

Print(" Print: ",thumbprint);

Print(" Expiration: ",expiration);

ExtTLS=true;

}

// --- invia richiesta GET al server

if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

"))

{

Print("GET request inviata");

// --- leggi la risposta

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("Impossibile ottenere una risposta, errore ",GetLastError());

}

else

Print("Impossibile inviare la richiesta GET, errore",GetLastError());

}

else

{

Print("Connessione a ",Address,":",Port," fallita, errore ",GetLastError());

}

//--- chiude un socket dopo averlo usato

SocketClose(socket);

}

else

Print("Impossibile creare un socket, errore ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+