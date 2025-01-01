SymbolInfoInteger

Restituisce la proprietà corrispondente di un simbolo specificato. Ci sono due varianti della funzione.

1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.

long SymbolInfoInteger(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER prop_id



);

2. Restituisce true o false a seconda che una funzione viene eseguita con successo. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile recipiente, passato per riferimento dall' ultimo parametro.

bool SymbolInfoInteger(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER prop_id,

long& long_var

);

Parametri

name

[in] Nome simbolo.

prop_id

[in] Identificatore di una proprietà simbolo. Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER.

long_var

[out] Variabile di tipo long che riceve il valore della proprietà richiesta.

Valore restituito

Il valore di tipo long. In caso di esecuzione fallita, le informazioni circa l'errore possono essere ottenute usando la funzione GetLastError():

5040 – invalid string parameter for specifying a symbol name [trad. - parametri stringa non validi per specificare il nome del simbolo]

4301 – unknown symbol (financial instrument) [trad. - simbolo sconosciuto (strumento finanziario)]

4302 – symbol is not selected in "Market Watch" (not found in the list of available ones) [trad. - il simbolo non è stato selezionato nel Market Watch" (non trovato nella lista di quelli disponibili)],

4303 – invalid identifier of a symbol property [trad. - identificatore della proprietà del simbolo, non valido]

Nota

E' raccomandato usare SymbolInfoTick() se la funzione viene usata per ottenere le informazioni circa l'ultimo tick. Può ben essere che non una singola citazione sia già è apparsa da quando il terminale è collegato ad un conto di trading. In tal caso, il valore richiesto sarà indefinito.

Nella maggior parte dei casi, è sufficiente utilizzare la funzione SymbolInfoTick() che permette a un utente di ricevere i valori di Ask, Bid, Last, Volume e l'orario di arrivo dell'ultimo tick durante una singola chiamata.

Esempio: