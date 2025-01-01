- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectGetDouble
La funzione restituisce il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente. La proprietà dell' oggetto deve essere di tipo double. Ci sono due varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
|
double ObjectGetDouble(
2. Restituisce true o false, a seconda del successo della funzione. In caso di successo, il valore della proprietà è posto in una variabile passata per riferimento, dall'ultimo parametro.
|
bool ObjectGetDouble(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
name
[in] Nome dell'oggetto.
prop_id
[in] ID della proprietà dell'oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE.
prop_modifier
[in] Modificatore della proprietà specificata. Per la prima variante, il valore del modificatore di default è uguale a 0. La maggior parte delle proprietà non richiedono un modificatore. Esso denota il numero del livello negli strumenti di Fibonacci e nell'oggetto grafico Forche di Andrew's. La numerazione dei livelli parte da zero.
double_var
[Out] Variabile del tipo double, che ha ricevuto il valore della proprietà richiesta.
Valore restituito
Valore del tipo double per la prima variante convocata.
Per la seconda variante la funzione restituisce true, se la proprietà è mantenuta ed il valore è stato inserito nella variabile double_var, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().
Note
La funzione utilizza una chiamata sincrona, il che significa che la funzione attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati accodati per questo chart prima della sua chiamata, per cui questa funzione può richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.