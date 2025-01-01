MQL5 RiferimentoLavorare con OpenCLCLKernelCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelCreate
Crea il kernel del programma OpenCL e restituisce il relativo handle.
int CLKernelCreate(
Parametri
program
[in] Handle ad un oggetto del programma OpenCL.
kernel_name
[in] Il nome della funzione kernel nel programma appropriato OpenCL, in cui ha inizio l'esecuzione.
Valore restituito
Un handle per un oggetto OpenCL in caso di successo. In caso di errore viene restituito -1. Per ulteriori informazioni sull'errore, utilizzare la funzione GetLastError().
Nota
Al momento, vengono utilizzati i codici di errore seguenti:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - handle non valido al programma OpenCL.
- ERR_INVALID_PARAMETER - parametro stringa non valido.
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - il nome del kernel contiene più di 127 caratteri.
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - è avvenuto un errore interno mentre si creava un oggetto OpenCL.