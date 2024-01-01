|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetDouble.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // nome del simbolo personalizzato
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // nome del gruppo in cui un simbolo è stato creato
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // nome di un simbolo su cui è basata la personalizzazione
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- ottenere il codice di errore quando si crea un simbolo personalizzato
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//---- se il codice di errore non è 0 (creazione del simbolo riuscita) e non è 5304 (il simbolo è già stato creato) - lasciare
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- ottenere e stampare nel journal le proprietà del simbolo su cui si basa il simbolo personalizzato
//--- (volume minimo, volume massimo, passo minimo di variazione del volume per l'esecuzione dell'operazione)
double origin_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_MIN);
double origin_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_MAX);
double origin_vol_step= SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_STEP);
PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
" Volume Min: %.2f\n Volume Max: %.2f\n Volume Step: %.2f",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
origin_vol_min, origin_vol_max, origin_vol_step);
//--- impostare altri valori per le proprietà del simbolo personalizzato
ResetLastError();
bool res=true;
res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MIN, 0.1);
res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MAX, 1000);
res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_STEP, 0.1);
//--- se si è verificato un errore durante l'impostazione di una delle proprietà, visualizzare un messaggio appropriato nel journal
if(!res)
Print("CustomSymbolSetDouble() failed. Error ", GetLastError());
//--- ottenere e stampare nel journal le proprietà del simbolo personalizzato modificato
//--- (volume minimo, volume massimo, passo minimo di variazione del volume per l'esecuzione dell'operazione)
double custom_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MIN);
double custom_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MAX);
double custom_vol_step= SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_STEP);
PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
" Volume Min: %.2f\n Volume Max: %.2f\n Volume Step: %.2f",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
custom_vol_min, custom_vol_max, custom_vol_step);
//--- visualizzare un suggerimento sui tasti di terminazione dello script nel commento del grafico
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- attendere che i tasti Esc o Del vengano premuti per uscire da un ciclo infinito
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- premendo Del, eliminare il simbolo personalizzato creato
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- pulire il grafico prima di uscire
Comment("");
/*
risultato:
The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:
Volume Min: 0.01
Volume Max: 500.00
Volume Step: 0.01
Custom symbol 'EURUSD' based on 'EURUSD.C':
Volume Min: 0.10
Volume Max: 1000.00
Volume Step: 0.10
*/
}
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
//| Creare un simbolo personalizzato, restituire un codice di errore |
//+---------------------------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- definire il nome di un simbolo su cui è basata la personalizzazione
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- se non è stato possibile creare un simbolo personalizzato e questo non corrisponde all'errore 5304, segnalarlo nel journal
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- successo
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rimuovere un simbolo personalizzato |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- nascondere il simbolo dalla finestra Market Watch
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- se non è stato possibile eliminare un simbolo personalizzato, segnalarlo nel journal e restituire 'false'
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- successo
return(true);
}