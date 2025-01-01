DocumentazioneSezioni
PlotIndexSetString

La funzione imposta il valore della proprietà corrispondente della corrispondente linea dell'indicatore. La proprietà indicatore deve essere di tipo string.

bool  PlotIndexSetString(
   int     plot_index,     // indice di stile di plotting
   int     prop_id,        // identificatore proprietà
   string  prop_value      // valore da impostare
   );

Parametri

plot_index

[in] Indice del graphical plot

prop_id

[in] Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING.

prop_value

[in] Il valore della proprietà.

Valore restituito

In caso di successo, restituisce true, altrimenti false.