MQL5 RiferimentoIndicatori PersonalizzatiPlotIndexSetString
- Stili Indicatore negli Esempi
- Connection between Indicator Properties and Functions
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
PlotIndexSetString
La funzione imposta il valore della proprietà corrispondente della corrispondente linea dell'indicatore. La proprietà indicatore deve essere di tipo string.
|
bool PlotIndexSetString(
Parametri
plot_index
[in] Indice del graphical plot
prop_id
[in] Il valore può essere uno dei valori dell' enumerazione ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING.
prop_value
[in] Il valore della proprietà.
Valore restituito