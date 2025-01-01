- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringConcatenate
La funzione, forma una serie di parametri passati e restituisce la grandezza della stringa formata. I parametri possono essere di qualsiasi tipo. Il numero di parametri non può essere minore di 2 o più di 64.
|
int StringConcatenate(
Parametri
string_var
[out] Stringa che verrà formata come risultato della concatenazione.
argumentN
[in] Qualsiasi valore separato da virgola. Da 2 a 63 parametri di qualsiasi tipo semplice.
Valore restituito
Restituisce la lunghezza della stringa, formata dalla concatenazione di parametri trasformati in tipo stringa. I parametri vengono trasformati in stringhe secondo le stesse regole Print() e Comment().
Esempio:
|
void OnStart()
Vedi anche