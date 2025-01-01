StringConcatenate

La funzione, forma una serie di parametri passati e restituisce la grandezza della stringa formata. I parametri possono essere di qualsiasi tipo. Il numero di parametri non può essere minore di 2 o più di 64.

int StringConcatenate(

string& string_var,

void argument1

void argument2

...

);

Parametri

string_var

[out] Stringa che verrà formata come risultato della concatenazione.

argumentN

[in] Qualsiasi valore separato da virgola. Da 2 a 63 parametri di qualsiasi tipo semplice.

Valore restituito

Restituisce la lunghezza della stringa, formata dalla concatenazione di parametri trasformati in tipo stringa. I parametri vengono trasformati in stringhe secondo le stesse regole Print() e Comment().

Esempio:

void OnStart()

{

//-- dichiarare e definire le variabili che partecipano alla concatenazione

string text="";

string text1="This script shows how the StringConcatenate() function works.

";

string text2="This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

";

string text3="This is line number ";

int num3=3;

string text31=", the number of which is entered into the function as a separate parameter.";

string textN="

";

string text4="This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.";

int length=StringConcatenate(text, text1, text2, text3, num3, text31, textN, text4, "

Line 5 includes a real number: ", 0.12345);

Print(text, "

Length of the resulting string = ", length);



/*

Risultato

This script shows how the StringConcatenate() function works.

This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

This is line number 3, the number of which is entered into the function as a separate parameter.

This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.

Line 5 includes a real number: 0.12345

Length of the resulting string = 358

*/

}

Vedi anche

StringAdd, StringSplit, StringSubstr