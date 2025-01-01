- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableGet
Restituisce il valore di una variabile globale esistente del terminale client. Ci sono due varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della variabile globale.
|
double GlobalVariableGet(
2. Restituisce true o false a seconda del successo dell'esecuzione della funzione. In caso di successo, la variabile globale del terminale client è posta in una variabile passata per riferimento nel secondo parametro.
|
bool GlobalVariableGet(
Parametri
name
[in] Nome della variabile globale.
double_var
[out] Variabile target di tipo double, che accetta il valore memorizzato in una variabile globale del terminale client.
Valore restituito
Il valore della variabile globale esistente oppure 0 in caso di errore. Per ulteriori informazioni sull'errore, chiamare GetLastError().
Nota
Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.