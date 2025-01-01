DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVariabili Globali del TerminaleGlobalVariableGet 

GlobalVariableGet

Restituisce il valore di una variabile globale esistente del terminale client. Ci sono due varianti della funzione.

1. Restituisce immediatamente il valore della variabile globale.

double  GlobalVariableGet(
   string  name      // Nome della variabile globale
   );

 
2. Restituisce true o false a seconda del successo dell'esecuzione della funzione. In caso di successo, la variabile globale del terminale client è posta in una variabile passata per riferimento nel secondo parametro.

bool  GlobalVariableGet(
   string  name,              // Nome variabile globale
   double& double_var         // Questa variabile conterrà il valore della variabile globale
   );

Parametri

name

[in]  Nome della variabile globale.

double_var

[out] Variabile target di tipo double, che accetta il valore memorizzato in una variabile globale del terminale client.

Valore restituito

Il valore della variabile globale esistente oppure 0 in caso di errore. Per ulteriori informazioni sull'errore, chiamare GetLastError().

Nota

Le variabili globali presenti nel terminale client per 4 settimane dopo il loro ultimo uso, vengono dunque cancellati automaticamente.