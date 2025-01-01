MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalInfoGetString
SignalInfoGetString
Restituisce il valore della proprietà di tipo string delle impostazioni di copia del segnale.
string SignalInfoGetString(
Parametri
property_id
[in] Identificatore proprietà di parametri di copia del segnale. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SIGNAL_INFO_STRING.
Valore restituito
Il valore della proprietà di tipo double delle impostazioni di copia del segnale.