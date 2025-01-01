DocumentazioneSezioni
Restituisce il valore della proprietà di tipo string delle impostazioni di copia del segnale.

string  SignalInfoGetString(
   ENUM_SIGNAL_INFO_STRING     property_id,     // identificatore proprietà
   );

Parametri

property_id

[in]  Identificatore proprietà di parametri di copia del segnale. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SIGNAL_INFO_STRING.

Valore restituito

Il valore della proprietà di tipo double delle impostazioni di copia del segnale.