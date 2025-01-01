DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con i databaseDatabaseBind 

DatabaseBind

Imposta un valore di parametro in una richiesta.

bool  DatabaseBind(
   int  request,      // l'handle di una richiesta creata in DatabasePrepare
   int  index,        // l'indice dei parametri nella richiesta
   T    value         // il valore di un parametro di tipo semplice
   );

Parametri

request

[in] L'handle di una richiesta creata in DatabasePrepare().

index

[in] L'indice dei parametri nella richiesta per cui deve essere impostato un valore. La numerazione inizia con zero.

value

[in] Il valore da impostare. Tipi estesi: bool, char, uchar, short, ushart, int, uint, color, datetime, long, ulong, float, double, string.

Valore di Ritorno

Restituisce true se ha esito positivo, altrimenti - false. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)             – tipo non supportato;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)  - handle database non valido;
  • ERR_DATABASE_NOT_READY (5128)         - al momento non è possibile utilizzare la funzione per effettuare una richiesta. La richiesta è in esecuzione o già completa. DatabaseReset() dovrebbe essere chiamato.

 

Nota

La funzione viene utilizzata nel caso in cui una richiesta SQL contenga i valori parametrizzabili "?" o "?N" dove N indica l'indice dei parametri (a partire da uno). Allo stesso tempo, l'indicizzazione dei parametri in DatabaseBind() inizia da zero.

Per esempio:

     INSERT INTO table VALUES (?,?,?)
     SELECT * FROM table WHERE id=?

La funzione può essere chiamata immediatamente dopo la creazione di una richiesta parametrizzata DatabasePrepare() o dopo che la richiesta è stata ripristinata utilizzando DatabaseReset().

Utilizzare questa funzione insieme a DatabaseReset() per eseguire la richiesta tutte le volte necessarie con valori di parametro diversi.

La funzione è progettata per funzionare con semplici parametri di tipo. Se un parametro deve essere verificato su un array, utilizzare la funzione DatabaseBindArray().

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
// | Funzione di avvio del programma Script                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlTick ticks[];
//--- ricorda l'ora di inizio prima di ricevere i ticks
   uint start=GetTickCount();
//--- richiede la cronistoria dei tick al giorno
   ulong to=TimeCurrent()*1000;
   ulong from=to-PeriodSeconds(PERIOD_D1)*1000;
   if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, from, to)==-1)
     {
      PrintFormat("%s: CopyTicksRange(%s - %s) fallito, errore=%d",
                  _SymbolTimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)), _LastError);
      return;
     }
   else
     {
      //--- quanti ticks sono stati ricevuti e quanto tempo ci è voluto per riceverli
      PrintFormat("%s: CopyTicksRange ha ricevuto %d ticks in %d ms (da %s a %s)",
                  _SymbolArraySize(ticks), GetTickCount()-start,
                  TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)));
     }
 
//--- imposta il nome del file per la memorizzazione del database
   string filename=_Symbol+" "+TimeToString(datetime(from/1000))+" - "+TimeToString(datetime(to/1000))+".sqlite";
   StringReplace(filename, ":""."); // Il carattere ":" non è consentito nei nomi dei file
//--- apre/crea il database nella cartella terminale comune
   int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("Database: ", filename, " apri file con codice "GetLastError());
      return;
     }
   else
      Print("Database: ", filename, " aperto con successo");
 
//--- crea la tabella TICKS
   if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE TICKS("
                       "SYMBOL             CHAR(10),"
                       "TIME               INT NOT NULL,"
                       "BID                REAL,"
                       "ASK                REAL,"
                       "LAST               REAL,"
                       "VOLUME             INT,"
                       "TIME_MSC           INT,"
                       "VOLUME_REAL        REAL);"))
     {
      Print("DB: ", filename, " creazione tabella TICKS fallita con codice "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- visualizza l'elenco di tutti i campi nella tabella TICKS
   if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)", 0)<0)
     {
      PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)\") fallito, codice errore=%d at line %d"GetLastError(), __LINE__);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- crea una richiesta parametrizzata per aggiungere ticks alla tabella TICKS
   string sql="INSERT INTO TICKS (SYMBOL,TIME,BID,ASK,LAST,VOLUME,TIME_MSC,VOLUME_REAL)"
              " VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8)"// parametri di richiesta
   int request=DatabasePrepare(db, sql);
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("DatabasePrepare() fallito con codice=%d"GetLastError());
      Print("SQL request: ", sql);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- imposta il valore del primo parametro di richiesta
   DatabaseBind(request, 0, _Symbol);
//--- ricorda l'ora di inizio prima di aggiungere ticks alla tabella TICKS
   start=GetTickCount();
   DatabaseTransactionBegin(db);
   int total=ArraySize(ticks);
   bool request_error=false;
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      //--- imposta i valori dei parametri rimanenti prima di aggiungere la voce
      ResetLastError();
      if(!DatabaseBind(request, 1, ticks[i].time))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() fallito con codice=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d riga=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      //--- se la precedente chiamata DatabaseBind() ha avuto esito positivo, imposta il parametro successivo       
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, ticks[i].bid))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() fallito con codice=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d riga=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, ticks[i].ask))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() fallito con codice=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d riga=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, ticks[i].last))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() fallito con codice=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d riga=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, ticks[i].volume))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() fallito con codice=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d riga=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, ticks[i].time_msc))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() fallito con codice=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d riga=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, ticks[i].volume_real))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() fallito con codice=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d riga=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
 
      //--- esegue una richiesta di inserimento della voce e verifica la presenza di un errore
      if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
        {
         PrintFormat("DatabaseRead() fallito con codice=%d"GetLastError());
         DatabaseFinalize(request);
         request_error=true;
         break;
        }
      //--- resetta la richiesta prima del prossimo aggiornamento dei parametri
      if(!request_error && !DatabaseReset(request))
        {
         PrintFormat("DatabaseReset() fallito con codice=%d"GetLastError());
         DatabaseFinalize(request);
         request_error=true;
         break;
        }
     } //--- fatto passando attraverso tutti i ticks
 
//--- stato delle transazioni
   if(request_error)
     {
      PrintFormat("Tabella TICKS: fallita per aggiungere %d ticks "ArraySize(ticks));
      DatabaseTransactionRollback(db);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   else
     {
      DatabaseTransactionCommit(db);
      PrintFormat("Tabella TICKS: aggiunti %d ticks in %d ms",
                  ArraySize(ticks), GetTickCount()-start);
     }
 
//--- chiude il file del database e informa di ciò
   DatabaseClose(db);
   PrintFormat("Database: %s creato e chiuso", filename);
  }
/*
 Risultato:
  EURUSD: CopyTicksRange received 268061 ticks in 47 ms (from 2020.03.18 12:40 to 2020.03.19 12:40)
 Database: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite aperto con successo
  #| cid name        type     notnull dflt_value pk
  -+-----------------------------------------------
  1|   0 SYMBOL      CHAR(10)       0             0 
  2|   1 TIME        INT            1             0 
  3|   2 BID         REAL           0             0 
  4|   3 ASK         REAL           0             0 
  5|   4 LAST        REAL           0             0 
  6|   5 VOLUME      INT            0             0 
  7|   6 TIME_MSC    INT            0             0 
  8|   7 VOLUME_REAL REAL           0             0 
  Table TICKS: added 268061 ticks in 797 ms
  Database: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite created and closed
  OnCalculateCorrelation=0.87 2020.03.19 13:00:  EURUSD vs GBPUSD  PERIOD_M30 
*/

Vedi anche

DatabasePrepare, DatabaseReset, DatabaseRead, DatabaseBindArray