Le variabili predefinite

Per ogni programma mql5 eseguibile viene supportata una serie di variabili predefinite, che riflettono lo stato del corrente grafico prezzo, dal momento in cui viene avviato un MQL5-programma (Expert Advisor, script o indicatore personalizzato).

I valori delle variabili predefinite è fissato dal terminale client prima che un programma mql5 venga avviato. Le variabili predefinite sono costanti e non possono essere cambiate da un programma mql5. Come eccezione, vi è una variabile speciale _LastError, che può essere resettata a 0 con la funzione ResetLastError.

Variabile Valore _AppliedTo La variaile _AppliedTo consente di trovare il tipo di dati, utilizzati per il calcolo dell'indicatore _Digits Numero di cifre decimali _Point Dimensioni del corrente punto simbolo nella valuta di quotazione _LastError L'ultimo codice di errore _Period Timeframe del grafico corrente _RandomSeed Stato corrente del generatore di numeri pseudo-casuali interi _StopFlag Flag di arresto programma _Symbol Nome Simbolo del grafico corrente _UninitReason Codice del motivo di deinizializzazione _IsX64 La variabile _IsX64 consente di trovare la versione bit del terminale, in cui è in esecuzione un'applicazione MQL5

Le variabili predefinite non possono essere definite in una libreria. Una libreria utilizza tali variabili definite nel programma da cui si chiama questa libreria.