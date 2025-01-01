Le variabili predefinite
Per ogni programma mql5 eseguibile viene supportata una serie di variabili predefinite, che riflettono lo stato del corrente grafico prezzo, dal momento in cui viene avviato un MQL5-programma (Expert Advisor, script o indicatore personalizzato).
I valori delle variabili predefinite è fissato dal terminale client prima che un programma mql5 venga avviato. Le variabili predefinite sono costanti e non possono essere cambiate da un programma mql5. Come eccezione, vi è una variabile speciale _LastError, che può essere resettata a 0 con la funzione ResetLastError.
|
Variabile
|
Valore
|
La variaile _AppliedTo consente di trovare il tipo di dati, utilizzati per il calcolo dell'indicatore
|
Numero di cifre decimali
|
Dimensioni del corrente punto simbolo nella valuta di quotazione
|
L'ultimo codice di errore
|
Timeframe del grafico corrente
|
Stato corrente del generatore di numeri pseudo-casuali interi
|
Flag di arresto programma
|
Nome Simbolo del grafico corrente
|
Codice del motivo di deinizializzazione
|
La variabile _IsX64 consente di trovare la versione bit del terminale, in cui è in esecuzione un'applicazione MQL5
Le variabili predefinite non possono essere definite in una libreria. Una libreria utilizza tali variabili definite nel programma da cui si chiama questa libreria.