DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoVariabili predefinite 

Le variabili predefinite

Per ogni programma mql5 eseguibile viene supportata una serie di variabili predefinite, che riflettono lo stato del corrente grafico prezzo, dal momento in cui viene avviato un MQL5-programma (Expert Advisor, script o indicatore personalizzato).

I valori delle variabili predefinite è fissato dal terminale client prima che un programma mql5 venga avviato. Le variabili predefinite sono costanti e non possono essere cambiate da un programma mql5. Come eccezione, vi è una variabile speciale _LastError, che può essere resettata a 0 con la funzione ResetLastError.

Variabile

Valore

_AppliedTo

La variaile _AppliedTo consente di trovare il tipo di dati, utilizzati per il calcolo dell'indicatore

_Digits

Numero di cifre decimali

_Point

Dimensioni del corrente punto simbolo nella valuta di quotazione

_LastError

L'ultimo codice di errore

_Period

Timeframe del grafico corrente

_RandomSeed

Stato corrente del generatore di numeri pseudo-casuali interi

_StopFlag

Flag di arresto programma

_Symbol

Nome Simbolo del grafico corrente

_UninitReason

Codice del motivo di deinizializzazione

_IsX64

La variabile _IsX64 consente di trovare la versione bit del terminale, in cui è in esecuzione un'applicazione MQL5

Le variabili predefinite non possono essere definite in una libreria. Una libreria utilizza tali variabili definite nel programma da cui si chiama questa libreria.