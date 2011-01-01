DocumentazioneSezioni
La funzione restituisce l'handle di Index Average Directional Movement di Welles Wilder.

int  iADXWilder(
   string           symbol,         // nome simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,         // periodo
   int              adx_period      // periodo medio
   );

Parametri

symbol

[in] Il nome del simbolo dello strumento finanziario, i cui dati devono essere utilizzati per calcolare l'indicatore. Il valore NULL significa il simbolo corrente.

period

[in] Il valore del periodo può essere uno dei valori ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa il corrente timefreame.

adx_period

[in]  Periodo per calcolare l'indice.

Valore restituito

Restituisce l'handle di un indicatore tecnico specificato, in caso di fallimento restituisce INVALID_HANDLE. La memoria del computer può essere liberata da un indicatore che non è più utilizzato, utilizzando la funzione IndicatorRelease(), al quale l'handle indicatore viene passato.

Nota

I numeri buffer sono i seguenti: 0 - MAIN_LINE, 1 - PLUSDI_LINE, 2 - MINUSDI_LINE.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                 iADXWilder.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "L'indicatore dimostra come ottenere i dati"
#property description "del buffer indicatore per l'indicatore tecnico iADXWilder.
#property description "Il simbolo e timeframe usati per i calcoli dell'indicatore,"
#property description "vengono impostati dai parametri simbolo e periodo."
#property description "Il metodo per la creazione dell'handle è impostato attraverso il parametro 'type' (funzione type)."
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- traccio ADX
#property indicator_label1  "ADX"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLightSeaGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- traccio DI_plus
#property indicator_label2  "DI_plus"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrYellowGreen
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- disegna DI_minus
#property indicator_label3  "DI_minus"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrWheat
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Enumerazione dei metodi della creazione dell'handle                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iADXWilder,        // usa iADXWilder
   Call_IndicatorCreate    // usa IndicatorCreate
  };
//--- parametri di input
input Creation             type=Call_iADXWilder;   // tipo di funzione 
input int                  adx_period=14;          // periodo per il calcolo
input string               symbol=" ";             // simbolo
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;  // timeframe
//--- buffers indicatore
double         ADXBuffer[];
double         DI_plusBuffer[];
double         DI_minusBuffer[];
//--- variabile per memorizzare l'handle dell'indicatore iADXWilder
int    handle;
//--- variabile per memorizzare
string name=symbol;
//--- nome dell'indicatore sul grafico
string short_name;
//--- manterremo il numero di valori dell'indicatore Average Directional Movement Index di Welles Wilder
int    bars_calculated=0;
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- assegnazione di array di buffer indicatori
   SetIndexBuffer(0,ADXBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,DI_plusBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,DI_minusBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- determinare il simbolo per cui viene disegnato l'indicatore
   name=symbol;
//--- eliminare gli spazi a destra e a sinistra
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- se il risultato è zero nella lunghezza della stringa 'name'
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- prende il simbolo del grafico indicatore a cui è attaccato
      name=_Symbol;
     }
//--- crea l'handle dell'indicatore
   if(type==Call_iADXWilder)
      handle=iADXWilder(name,period,adx_period);
   else
     {
      //--- riempie la struttura con i parametri dell'indicatore
      MqlParam pars[1];
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=adx_period;
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ADXW,1,pars);
     }
//--- se l'handle non viene creato
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- dice riguardo il fallimento e l'output del codice di errore
      PrintFormat("Fallimento nel creare l'handle dell'indicatore iADXWilder per il simbolo %s/%s, codice errore %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- l'indicatore si ferma precocemente
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- mostra il simbolo/timeframe per cui è calcolato l'indicatore tecnico Average Directional Movement Index di Welles Wilder
   short_name=StringFormat("iADXWilder(%s/%s period=%d)",name,EnumToString(period),adx_period);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inizializzazione normale dell'indicatore    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- numero di valori copiati dall' indicatore iADXWilder
   int values_to_copy;
//--- determina il numero di valori calcolati in dell'indicatore
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() returned %d, error code %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- se è il primo inizio del calcolo dell'indicatore o se il numero di valori dell'indicatore iADXWilder è cambiato
//--- o se è necessario calcolare l'indicatore per due o più barre (significa che qualcosa è cambiato nello storico prezzi)
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- se l' array iADXBuffer è maggiore del numero di valori dell'indicatore iADXWilder per il simbolo/periodo, allora non copiamo tutto 
      //--- altrimenti, copiamo meno della grandezza del buffer indicatore
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- vuol dire che non è la prima volta del calcolo dell'indicatore, e dopo l'ultima chiamata di OnCalculate() )
      //--- per il calcolo non viene aggiunta più di una barra
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- riempie l'array con i valori dell'indicatore Average Directional Movement Index di Welles Wilder
//--- se FillArraysFromBuffer restituisce false, significa che l'informazione non è ancora pronta, chiude l'operazione
   if(!FillArraysFromBuffers(ADXBuffer,DI_plusBuffer,DI_minusBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- forma il messaggio
   string comm=StringFormat("%s ==>  Valore aggiornato nell'indicatore %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- visualizza il messaggio di servizio sul grafico
   Comment(comm);
//--- memorizza il numero di valori dell'indicatore Average Directional Movement Index
   bars_calculated=calculated;
//--- restituisce il valore prev_calculated per la chiamata successiva
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie il buffer indicatore dall'indicatore iADXWilder                        |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &adx_values[],      // buffer indicatore della linea di ADX
                           double &DIplus_values[],   // buffer indicatore per DI+
                           double &DIminus_values[],  // buffer indicatore for DI-
                           int ind_handle,            // handle dell'indicatore iADXWilder
                           int amount                 // numero di valori copiati
                           )
  {
//--- resetta codice errore
   ResetLastError();
//--- riempie una parte dell'array iADXBuffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 0
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,adx_values)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iADXWilder, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
 
//--- riempie una parte dell'array DI_plusBuffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 1
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,DIplus_values)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iADXWilder, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
 
//--- riempie una parte dell'array DI_plusBuffer con valori dal buffer indicatore che ha indice 2
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,0,amount,DIminus_values)<0)
     {
      //--- se la copia fallisce, dice il codice dell'errore
      PrintFormat("Fallimento nel copiare i dati dall'indicatore iADXWilder, codice errore %d",GetLastError());
      //--- esce con risultato zero - significa che l'indicatore è considerato come non calcolato
      return(false);
     }
//--- tutto è ok
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione deinizializzazione indicatore                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- cancella il grafico dopo aver eliminato l'indicatore
   Comment("");
  }