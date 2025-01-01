

#define VOLUME 1.0 // volume dell'ordine

#define DEVIATION 100 // numero di punti prima del prezzo di chiusura



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string currency_profit=SymbolInfoString(_Symbol,SYMBOL_CURRENCY_PROFIT); // valuta di profitto

double close_price=ChartPriceOnDropped(); // la coordinata del prezzo, corrispondente al punto in cui lo script è stato lasciato cadere con il mouse, serve come prezzo di chiusura



//---

for(int i=0; i<=ORDER_TYPE_SELL; i++)

{

ENUM_ORDER_TYPE order_type=(ENUM_ORDER_TYPE)i; // tipo di ordine: 0 - Buy, 1 - Sell

double open_price=PriceOpenByOrderType(_Symbol, order_type); // prezzo di apertura: per Buy - Ask, per Sell - Bid



//--- se il prezzo di apertura non viene ricevuto, continuare il ciclo

if(open_price==0)

continue;



//--- se il prezzo di chiusura è zero (lo script non è stato avviato trascinandolo sul grafico), calcolare il prezzo

if(close_price==0)

close_price=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? open_price + DEVIATION * _Point : open_price - DEVIATION * _Point);



//--- calcolare l'importo approssimativo del profitto per il corrente conto e l'ambiente di mercato sulla base dei parametri passati

double profit=0;

ResetLastError();

if(!OrderCalcProfit(order_type, _Symbol, VOLUME, open_price, close_price, profit))

{

Print("OrderCalcProfit() failed. Error ", GetLastError());

continue;

}



//--- stampare il valore del profitto ricevuto nel journal

PrintFormat("Estimated profit for %.2f %s position on %s with opening price of %.*f and closing price of %.*f: %.2f %s",

VOLUME, OrderTypeDescription(order_type), _Symbol, _Digits, open_price, _Digits, close_price, profit, currency_profit);



}

/*

risultato:

Estimated profit for 1.00 Buy position on EURUSD with opening price of 1.10757 and closing price of 1.10881: 124.00 USD

Estimated profit for 1.00 Sell position on EURUSD with opening price of 1.10753 and closing price of 1.10881: -128.00 USD

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituire il prezzo di apertura per il tipo di ordine |

//+------------------------------------------------------------------+

double PriceOpenByOrderType(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

MqlTick tick={};



//--- ottenere gli ultimi prezzi del simbolo

if(!SymbolInfoTick(symbol, tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error ", GetLastError());

return 0;

}



//--- restituire il prezzo a seconda del tipo di ordine

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return(tick.ask);

case ORDER_TYPE_SELL : return(tick.bid);

default : return(0);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituire la descrizione del tipo di ordine |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)

{

switch(order_type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

default : return("Unknown order type");

}

}