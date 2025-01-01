- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderCalcProfit
La funzione calcola il profitto per il corrente account, nelle attuali condizioni di mercato, in base ai parametri passati. La funzione viene utilizzata per la pre-valutazione del risultato di un'operazione di trade. Il valore viene restituito nella valuta del conto.
|
bool OrderCalcProfit(
Parametri
action
[in] Tipo di ordine, può essere uno dei due valori dell'enumarazione ENUM_ORDER_TYPE: ORDER_TYPE_BUY o ORDER_TYPE_SELL.
symbol
[in] Nome del Simbolo.
volume
[in] volume delle operazioni di trade.
price_open
[in] Prezzo di apertura.
price_close
[in] Prezzo di chiusura.
profit
[out] La variabile, per cui il valore del profitto calcolato sarà scritto nel caso la funzione viene eseguita correttamente. Il valore di profitto stimato dipende da molti fattori, e può variare nei diversi contesti di mercato.
Valore restituito
La funzione restituisce true in caso di successo, altrimenti restituisce false. Se un tipo di ordine non valido viene specificato, la funzione restituisce false. Al fine di ottenere informazioni sull' errore, chiamare GetLastError().
Esempio:
|
Vedi anche
OrderSend(), Proprietà degli Ordini, Tipi di Operazioni di Trade