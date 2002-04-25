//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione Start programma Script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- La data è domenica

datetime time=D'2002.04.25 12:00';

string symbol="GBPUSD";

ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;

bool exact=false;

//--- Se non c'è alcuna barra all'ora specificata, iBarShift restituirà l'indice della barra più vicina

int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

//--- Controlla il codice di errore dopo la chiamata di iBarShift()

int error=GetLastError();

if(error!=0)

{

PrintFormat("iBarShift(): GetLastError=%d - La data richiesta %s "+

"per %s %s non è stata trovata nello storico disponibile",

error,TimeToString(time),symbol,EnumToString(tf));

return;

}

//--- La funzione iBarShift() è stata eseguita correttamente, restituisce un risultato per exact=false

PrintFormat("1. %s %s %s(%s): l'indice della barra è %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),

DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);

PrintFormat("L'orario della barra #%d è %s (%s)",

bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));

//--- Richiede l'indice della barra con l'orario specificato; se non ci sono barre, verrà restituito -1

exact=true;

bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

//--- La funzione iBarShift() è stata eseguita correttamente, restituisce un risultato per exact=true

PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time)

,DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il nome del giorno della settimana |

//+------------------------------------------------------------------+

string DayOfWeek(const datetime time)

{

MqlDateTime dt;

string day="";

TimeToStruct(time,dt);

switch(dt.day_of_week)

{

case 0: day=EnumToString(SUNDAY);

break;

case 1: day=EnumToString(MONDAY);

break;

case 2: day=EnumToString(TUESDAY);

break;

case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);

break;

case 4: day=EnumToString(THURSDAY);

break;

case 5: day=EnumToString(FRIDAY);

break;

default:day=EnumToString(SATURDAY);

break;

}

//---

return day;

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Risultato dell'esecuzione

1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): l'indice della barra è 64 (exact=false)

Orario della barra #64 è 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)

2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):l'indice della barra è -1 (exact=true)

*/