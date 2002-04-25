- Direzione di Indicizzazione negli Array, Buffers e TimeSeries
- Organizzazione di Accesso ai Dati
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBarShift
Cerca la barra per orario. La funzione restituisce l'indice della barra corrispondente al tempo/orario specificato.
|
int iBarShift(
Parametri
symbol
[in] Il nome simbolico dello strumento finanziario. NULL significa il simbolo corrente.
timeframe
[in] Periodo. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. PERIOD_CURRENT significa il periodo chart corrente.
time
[in] Valore temporale da cercare.
exact=false
[in] Un valore di ritorno, nel caso in cui la barra con l'ora specificata non venga trovata. Se exact=false, iBarShift restituisce l'indice della barra più vicina, l'orario Open (di apertura) è inferiore all'orario specificato (time_open<time). Se tale barra non viene trovata (lo storico prima dell'orario specificato non è disponibile), la funzione restituisce -1. Se exact=true, iBarShift non cerca la barra più vicina, ma restituisce immediatamente -1.
Valore di ritorno
L'indice della barra corrispondente all'orario specificato. Se la barra corrispondente all'orario specificato non viene trovata (c'è una lacuna nello storico), la funzione restituisce -1 o l'indice della barra più vicina (a seconda del parametro 'exact').
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+