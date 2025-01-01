DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoAccesso alle Timeseries ed IndicatoriiBars 

iBars

Restituisce il numero di barre di un simbolo e di un periodo corrispondenti, disponibili nello storico.

int  iBars(
   const string           symbol,          // Simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES        timeframe        // Periodo
   );

Parametri

symbol

[in] Il nome simbolico dello strumento finanziario. NULL significa il simbolo corrente.

timeframe

[in]  Periodo. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa il periodo del chart corrente.

Valore di ritorno

Il numero di barre di un simbolo e di un periodo corrispondenti, disponibili nello storico, ma non più di quanto consentito dal parametro "Max barre nel chart" nelle impostazioni della piattaforma.

Esempio:

  Print("Il conteggio Barre su 'EURUSD,H1' è ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

Guarda anche

Bars