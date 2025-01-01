- Direzione di Indicizzazione negli Array, Buffers e TimeSeries
- Organizzazione di Accesso ai Dati
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBars
Restituisce il numero di barre di un simbolo e di un periodo corrispondenti, disponibili nello storico.
int iBars(
Parametri
symbol
[in] Il nome simbolico dello strumento finanziario. NULL significa il simbolo corrente.
timeframe
[in] Periodo. Può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. 0 significa il periodo del chart corrente.
Valore di ritorno
Il numero di barre di un simbolo e di un periodo corrispondenti, disponibili nello storico, ma non più di quanto consentito dal parametro "Max barre nel chart" nelle impostazioni della piattaforma.
Esempio:
Print("Il conteggio Barre su 'EURUSD,H1' è ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));
