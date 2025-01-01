- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectsTotal
La funzione restituisce il numero di oggetti nel grafico specificato, sottofinestra specificata, del tipo specificato.
|
int ObjectsTotal(
Parametri
chart_id
[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.
sub_window=-1
[in] Numero di sottofinestra grafico. 0 significa la finestra grafico principale, -1 significa tutte le sotto-finestre del grafico, compresa la finestra principale.
type=-1
[in] Tipo dell' oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_OBJECT. -1 means all types.
Valore restituito
Il numero di oggetti.
Note
La funzione utilizza una chiamata sincrona, il che significa che la funzione attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati accodati per questo chart prima della sua chiamata, per cui questa funzione può richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.