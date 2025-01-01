DocumentazioneSezioni
ObjectsTotal

La funzione restituisce il numero di oggetti nel grafico specificato, sottofinestra specificata, del tipo specificato.

int  ObjectsTotal(
   long  chart_id,           // identificatore del grafico
   int   sub_window=-1,      // indice finestra
   int   type=-1             // tipo di oggetto
   );

Parametri

chart_id

[in] Identificatore del Grafico. 0 significa il grafico corrente.

sub_window=-1

[in] Numero di sottofinestra grafico. 0 significa la finestra grafico principale, -1 significa tutte le sotto-finestre del grafico, compresa la finestra principale.

type=-1

[in] Tipo dell' oggetto. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_OBJECT. -1 means all types.

Valore restituito

Il numero di oggetti.

Note

La funzione utilizza una chiamata sincrona, il che significa che la funzione attende l'esecuzione di tutti i comandi che sono stati accodati per questo chart prima della sua chiamata, per cui questa funzione può richiedere molto tempo. Questa funzione deve essere presa in considerazione quando si lavora con un gran numero di oggetti su un chart.