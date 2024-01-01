- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FolderCreate
La funzione crea una cartella nella directory Files (a seconda del valore di common_flag).
|
bool FolderCreate(
Parametri
folder_name
[in] Il nome della directory che si desidera creare. Contains the relative path to the folder.
common_flag=0
[in]Flag determina la posizione della directory. Se common_flag=FILE_COMMON, la directory si trova nella cartella condivisa per tutti i terminali client \Terminal\Common\Files. In caso contrario, la directory si trova in una cartella locale (MQL5\files o MQL5\tester\file in caso di testing).
Valore restituito
Restituisce true se ha successo, altrimenti - false.
Nota
Per motivi di sicurezza, il lavoro con i file è strettamente controllato nel linguaggio MQL5. I file con cui sono condotte le operazioni di file utilizzando i mezzi MQL5, non possono esservi al di fuori della sandbox del file.
Esempio:
|
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
Vedi anche