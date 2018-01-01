//+------------------------------------------------------------------+

//| OnChartEvent_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#proprietàdescrizione"Esempio di Listener di eventi del chart e generatore di eventi personalizzati"

//--- ID chiavi di servizio

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mostra il valore costante CHARTEVENT_CUSTOM

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Lanciato l' EA ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- imposta il flag di ricezione degli eventi di creazione dell'oggetto chart

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- imposta il flag di ricezione degli eventi di rimozione degli oggetti del chart

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- abilita i messaggi di scorrimento della rotellina del mouse

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- l'aggiornamento forzato delle proprietà del chart garantisce la preparazione per l'elaborazione degli eventi

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione tick Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- contatore tick per la generazione di un evento personalizzato

static int tick_counter=0;

//--- divide i tick accumulati con questo valore

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- invia un evento personalizzato se il contatore tick è multiplo di simple_number

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- forma un ID evento personalizzato da 0 a 65535<

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

// --- invia un evento personalizzato con il riempimento dei parametri

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

// --- aggiunge un log per analizzare i risultati dell'esempio

Print(__FUNCTION__,": Sent a custom event ID=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione ChartEvent |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- keypress

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("Premuto KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("Premuto KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("Premuto KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("Premuto KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("Premuto KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("Premuto KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("Premuto KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("Premuto KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("Premuto KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("Premuto KEY_NUMLOCK_5"); break;

default: Print("Premuto tasto non in lista");

}

}

//--- tasto sinistro del mouse sul chart

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Coordinate clic del mouse su un chart x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- facendo clic su un oggetto grafico

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Facendo clic sul pulsante del mouse su un oggetto denominato '"+sparam+"'");

//--- oggetto rimosso

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Oggetto rimosso denominato ",sparam);

//--- oggetto creato

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Oggetto creato denominato",sparam);

// --- oggetto modificato

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("Oggetto modificato denominato ",sparam);

//--- oggetto spostato o coordinate del punto di ancoraggio cambiate

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Modifica dei punti di ancoraggio dell'oggetto denominato ",sparam);

//--- cambiato un testo nel campo di input dell'oggetto grafico Edit

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Testo cambiato nell'oggetto Edit ",sparam," id=",id);

//--- eventi di movimento del mouse

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- Considera lo stato dei pulsanti e della rotella del mouse per questo evento

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // La flag degli stati dei tasti Ctrl e Shift e i pulsanti del mouse

int x_cursor = (int)(short)lparam; // coordinata X in cui si è verificato l'evento della rotellina del mouse

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // coordinata Y dove si è verificato l'evento della rotellina del mouse

int delta = (int)dparam; // Valore totale dello scroll del mouse, trigger quando viene raggiunto +120 o -120

//--- handling del flag

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- evento di ridimensionamento del chart o modifica delle proprietà del chart utilizzando la finestra di dialogo delle proprietà

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("Modifica della grandezza o delle proprietà del chart");

//--- evento personalizzato

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("ID evento custom=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse sinistra

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse destra

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse centrale

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // primo tasto X del mouse

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // secondo tasto X del mouse

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // tasto shift

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // tasto control

return(res);

}