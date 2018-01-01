- OnStart
La funzione è chiamata in indicatori e EA quando si verifica l'evento ChartEvent. La funzione è pensata per gestire le modifiche del grafico-chart effettuate da un utente o un programma MQL5.
void OnChartEvent()
Parametri
id
[in] ID evento dall'enumerazione ENUM_CHART_EVENT.
lparam
[in] parametro event di tipo long
dparam
[in] parametro event di tipo double
sparam
[in] parametro event di tipo string
Valore di ritorno
Nessun valore di ritorno
Nota
Esistono 11 tipi di eventi che possono essere gestiti utilizzando la funzione OnChartEvent() predefinita. 65535 ID da CHARTEVENT_CUSTOM a CHARTEVENT_CUSTOM_LAST incluso, sono forniti per eventi personalizzati. Per generare un evento personalizzato, usare la funzione EventChartCustom().
Breve descrizione dell'evento dall'enumerazione ENUM_CHART_EVENT:
- CHARTEVENT_KEYDOWN — premendo un tasto sulla tastiera quando una finestra del grafico-chart è a fuoco;
- CHARTEVENT_MOUSE_MOVE — spostamento del mouse e click dei pulsanti del mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true per un chart);
- CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — crea un oggetto grafico (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true per un chart);
- CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — modifica le proprietà dell'oggetto tramite la finestra di dialogo delle proprietà;
- CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — elimina un oggetto grafico (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true per un chart);
- CHARTEVENT_CLICK — facendo clic su un chart;
- CHARTEVENT_OBJECT_CLICK — clic del mouse su un oggetto grafico appartenente a un chart;
- CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — trascinamento di un oggetto grafico con il mouse;
- CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — terminazione della modifica del testo nella casella di immissione Modifica di un oggetto grafico (OBJ_EDIT);
- CHARTEVENT_CHART_CHANGE — cambio di un chart;
- CHARTEVENT_CUSTOM+n — ID evento personalizzato, dove n è compreso nell'intervallo tra 0 e 65535. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST contiene l'ultimo ID evento personalizzato accettabile (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).
Tutti i Programmi MQL5 lavorano in thread diversi dal thread principale dell'applicazione. Il thread dell'applicazione principale è responsabile della gestione di tutti i messaggi di sistema di Windows e, a sua volta, genera messaggi Windows per la propria applicazione come risultato di questa gestione. Ad esempio, lo spostamento del mouse su un chart (evento WM_MOUSE_MOVE) genera diversi messaggi di sistema per il rendering successivo della finestra dell'applicazione e invia anche messaggi interni ad experts ed indicatori lanciati sul chart. Può verificarsi una situazione, in cui il thread dell'applicazione principale non ha ancora elaborato il messaggio di sistema WM_PAINT (e quindi non ha ancora visualizzato il chart modificato), mentre un EA o un indicatore ha già ricevuto l'evento movimento del mouse. In questo caso, la proprietà del chart CHART_FIRST_VISIBLE_BAR verrà modificata solo dopo il rendering del chart.
Per ogni tipo di evento, gli input della funzione OnChartEvent() hanno determinati valori necessari per gestire tale evento. La tabella elenca eventi e valori passati tramite i parametri.
Evento
valore del parametro 'id'
valore del parametro 'lparam'
valore del parametro 'dparam'
valore del parametro 'sparam'
Evento di battitura
CHARTEVENT_KEYDOWN
codice tasto premuto
Il numero di pressioni dei tasti generati mentre si teneva premuto il tasto nello stato premuto
Valore di stringa della maschera bit, che descrive lo stato dei tasti della tastiera
Eventi del mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true per un chart)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
Coordinata X
Coordinata Y
Valore stringa della maschera bit, che descrive lo stato dei tasti del mouse
Evento rotellina del mouse (se CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true per il chart)
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
Flag di stati di tasti e pulsanti del mouse, coordinate X e Y del cursore. Vedere la descrizione nell' esempio
Il valore Delta della rotellina del mouse
—
Creazione di un oggetto grafico (se CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true per un chart)
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
—
—
Nome di un oggetto chart creato
Modifica delle proprietà dell'oggetto tramite la finestra di dialogo delle proprietà
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
—
—
Nome di un oggetto grafico modificato
Rimozione di un oggetto chart (se CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true per un chart)
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
—
—
Nome di un oggetto grafico rimosso
Clic del mouse su un chart
CHARTEVENT_CLICK
Coordinata X
Coordinata Y
—
Clic del mouse su un oggetto grafico
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
Coordinata X
Coordinata Y
Nome di un oggetto grafico su cui si è verificato l'evento
Spostare un oggetto grafico con il mouse
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
—
—
Nome di un oggetto grafico spostato
Completamento di una modifica del testo nella casella di immissione "Campo di immissione" degli oggetti grafici.
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
—
—
Nome "Campo di immissione" dell'oggetto grafico, in cui è stata completata la modifica del testo
Ridimensionamento del chart o modifica delle proprietà del chart tramite la finestra di dialogo delle proprietà
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
—
—
—
Evento personalizzato con numero N
CHARTEVENT_CUSTOM+N
Valore definito dalla funzione EventChartCustom()
Valore definito dalla funzione EventChartCustom()
Valore definito dalla funzione EventChartCustom()
Esempio di Listener(ascoltatore) di eventi del chart:
//+------------------------------------------------------------------+
