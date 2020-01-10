- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_rates_range
Ottiene barre nell'intervallo di date specificato dal terminale MetaTrader 5.
copy_rates_range(
Parametri
symbol
[in] Nome dello strumento finanziario, ad esempio "EURUSD". Parametro richiesto senza nome.
timeframe
[in] Timeframe per cui sono richieste le barre. Impostato da un valore dell'enumerazione TIMEFRAME. Parametro unnamed richiesto.
date_from
[in] Data di richiesta delle barre. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Vengono restituite le barre con l'orario di apertura >= date_from. Parametro richiesto senza nome.
date_to
[in] Data, fino alla quale sono richieste le barre. Impostata dall'oggetto 'datetime' o come numero di secondi trascorsi dal 1970.01.01. Vengono restituite le barre con l'orario di apertura <= date_to. Parametro richiesto senza nome.
Valore di Ritorno
Restituisce le barre come matrice numpy con le colonne denominate time, open, high, low, close, tick_volume, spread e real_volume. Restituisce Nessuno in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
Vedere la funzione CopyRates() per ulteriori informazioni.
Il terminale MetaTrader 5 fornisce barre solo all'interno di una cronologia disponibile per un utente su charts. Il numero di barre disponibili per gli utenti sono impostate nel parametro "Max. barre nel chart".
Durante la creazione dell'oggetto 'datetime', Python utilizza il fuso orario locale, mentre MetaTrader 5 memorizza il tick e la barra dell'ora aperta nel fuso orario UTC (senza lo slittamento). Pertanto, 'datetime' deve essere creato nell'ora UTC per l'esecuzione di funzioni che utilizzano l'ora. I dati ricevuti dal terminale MetaTrader 5 hanno l'ora UTC.
Esempio:
from datetime import datetime
See also
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range