MQL5 RiferimentoSegnali di TradeSignalSubscribe
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
Sottoscrizione al segnale di trading.
bool SignalSubscribe(
Parametri
signal_id
[in] Identificatore Segnale.
Valore restituito
Restituisce true se la sottoscrizione ha avuto successo, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().