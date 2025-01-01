DocumentazioneSezioni
Sottoscrizione al segnale di trading.

bool  SignalSubscribe(
   long     signal_id     // signal id 
   );

Parametri

signal_id

[in]  Identificatore Segnale.

Valore restituito

Restituisce true se la sottoscrizione ha avuto successo, altrimenti restituisce false. Per saperne di più sull' errore chiamare GetLastError().