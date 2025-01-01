- Proprietà del database della CroniStoria
Il trading avviene con l'invio di ordini per aprire posizioni utilizzando la funzione OrderSend(), come pure per piazzare, modificare o cancellare gli ordini pendenti. Ogni ordine di trade si riferisce al tipo di operazione richiesta. Le operazioni di trading sono descritte nella enumerazione ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS.
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS
|
Identificazione
|
Descrizione
|
Piazza un ordine di trade per un' esecuzione immediata con i parametri specificati (ordine di mercato)
|
Piazza un ordine di trade per l' esecuzione in condizioni specifiche (ordine pendente)
|
Modifica i valori Stop Loss e Take Profit di una posizione aperta
|
Modifica i parametri dell' ordine effettuato in precedenza
|
Elimina l'ordine pendnete piazzato in precedenza
|
Chiude una posizione da una opposta
Esempio per TRADE_ACTION_DEAL, operazione di trade per aprire una posizione Buy:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber dell'expert
Esempio di TRADE_ACTION_DEAL, operazione di trade per aprire la posizione Sell:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber dell'expert
Esempio di TRADE_ACTION_DEAL, operazione di trade per chiudere la posizione:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber dell'expert
Esempio di TRADE_ACTION_PENDING, operazione di trade per piazzare un ordine pendente:
|
#property description "Esempio di piazzamento dell'ordine pendente"
Esempio per TRADE_ACTION_SLTP, operazione di trade per la modifica dei valori di Stop Loss e Take Profit di una posizione aperta:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber dell'expert
Esempio per TRADE_ACTION_MODIFY, operazione di trade per la modifica dei livelli di prezzo degli ordini pendenti:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber dell'expert
Esempio per TRADE_ACTION_REMOVE, operazione di trade per eliminare ordini pendenti:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber dell'expert
Esempio per TRADE_ACTION_CLOSE_BY, operazione di trade per chiudere posizioni da posizioni opposte:
|
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber dell'expert