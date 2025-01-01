- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
Imposta il layout dei vertici per il vertex shader.
|
bool DXShaderSetLayout(
Parametri
shader
[in] Handle di un vertex shader creato in DXShaderCreate().
layout[]
[in] Array della descrizione dei campi vertex. La descrizione è impostata dalla struttura DXVertexLayout:
|
struct DXVertexLayout
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .
Nota
Il layout deve corrispondere al tipo di vertici in un vertex buffer specificato. Deve inoltre corrispondere al tipo di input dei vertici utilizzato nel punto di ingresso nel codice del vertex shader.
Il vertex buffer per uno shader è impostato in DXBufferSet().
La struttura DXVertexLayout è una versione della struttura MSDN D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC.