struct DXVertexLayout

{

string semantic_name; // La semantica HLSL associata a questo elemento nella shader input-signature.

uint semantic_index; // L'indice semantico per l'elemento. L' indice semantico modifica un semantico, con un numero indice integer. Un indice semantico è necessario solo nel caso in cui vi sia più di un elemento con la stessa semantica

ENUM_DX_FORMATformato;// Il tipo di dati dei dati dell'elemento.

};