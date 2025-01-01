DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXShaderSetLayout 

DXShaderSetLayout

Imposta il layout dei vertici per il vertex shader.

bool  DXShaderSetLayout(
int                       Shader,       // handle dello shader
   const DXVertexLayout&  layout[]      // 
   );

Parametri

shader

[in] Handle di un vertex shader creato in DXShaderCreate().

layout[]

[in] Array della descrizione dei campi vertex. La descrizione è impostata dalla struttura DXVertexLayout:

struct DXVertexLayout
  {
   string         semantic_name;       // La semantica HLSL associata a questo elemento nella shader input-signature.
   uint           semantic_index;      // L'indice semantico per l'elemento. L' indice semantico modifica un semantico, con un numero indice integer. Un indice semantico è necessario solo nel caso in cui vi sia più di un elemento con la stessa semantica
ENUM_DX_FORMATformato;// Il tipo di dati dei dati dell'elemento.
  };

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

Il layout deve corrispondere al tipo di vertici in un vertex buffer specificato. Deve inoltre corrispondere al tipo di input dei vertici utilizzato nel punto di ingresso nel codice del vertex shader.

Il vertex buffer per uno shader è impostato in DXBufferSet().

La struttura DXVertexLayout è una versione della struttura MSDN D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC.