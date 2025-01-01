- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorName
Restituisce il nome breve dell'indicatore per il numero nella lista degli indicatori sulla finestra del grafico specificato.
|
string ChartIndicatorName(
Parametri
chart_id
[in] ID del Grafico. 0 indica il grafico corrente.
sub_window
[in] Numero di sottofinestra grafico. 0 denota la principale sottofinestra del grafico.
index
[in] l'indice dell'indicatore nell'elenco degli indicatori. La numerazione degli indicatori inizia con zero, vale a dire che il primo indicatore della lista ha indice 0. Per ottenere il numero di indicatori nella lista utilizzare la funzione ChartIndicatorsTotal().
Valore restituito
Il nome breve dell'indicatore che si trova nella proprietà INDICATOR_SHORTNAME con la funzione IndicatorSetString(). Per ottenere i dettagli dell'errore utilizzare la funzione GetLastError().
Nota
Non confondere il nome breve indicatore e il nome del file che viene specificato durante la creazione di un indicatore con le funzioni iCustom() ed IndicatorCreate(). Se il nome breve di un indicatore non è impostato in modo esplicito, il nome del file che contiene il codice sorgente dell'indicatore verrà specificato durante la compilazione.
Il nome breve dell'indicatore dovrebbe essere formato correttamente. Questo viene scritto nella proprietà INDICATOR_SHORTNAME utilizzando la funzione IndicatorSetString(). E' raccomandato che il nome breve deve contenere i valori di tutti i parametri di input dell'indicatore, poiché l'indicatore eliminato dal grafico dalla funzione ChartIndicatorDelete() è identificato dal nome breve.
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Vedi anche
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()