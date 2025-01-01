DocumentazioneSezioni
Questo è un gruppo di funzioni destinate a lavorare con i dati del tipo stringa.

StringAdd

Aggiunge una stringa alla fine di un'altra stringa

StringBufferLen

Restituisce la grandezza del buffer allocato per la stringa

StringCompare

Confronta due stringhe e restituisce 1 se la prima stringa è maggiore della seconda; 0 - se le stringhe sono uguali; -1 (meno 1) - se la prima stringa è minore della seconda

StringConcatenate

Forma una serie di parametri passati

StringFill

Riempie una stringa specificata da simboli selezionati

StringFind

Ricerca di una sottostringa in una stringa

StringGetCharacter

Restituisce il valore di un numero situato nella posizione specificata della stringa

StringInit

Inizializza la stringa per simboli specificati e fornisce la lunghezza della stringa specificata

StringLen

Restituisce il numero di simboli in una stringa

StringSetLength

Imposta una lunghezza specificata (in caratteri) per una stringa

StringReplace

Sostituisce tutte le sottostringhe trovate di una stringa da una sequenza di set di simboli

StringReserve

Riserva il buffer di una grandezza specificata per una stringa, in memoria

StringSetCharacter

Restituisce una copia di una stringa con un valore modificato di un simbolo in una posizione specificata

StringSplit

Ottiene sottostringhe da un separatore specificato dalla stringa specificata, restituisce il numero di sottostringhe ottenute

StringSubstr

Estrae una sottostringa da una stringa di testo a partire da una posizione specificata

StringToLower

Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in minuscolo per posizione

StringToUpper

Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in maiuscole, per posizione

StringTrimLeft

Taglia caratteri di alimentazione di linea, spazi e le schede nella parte sinistra della stringa

StringTrimRight

Taglia i caratteri di alimentazione di linea, spazi e le schede nella parte destra della stringa