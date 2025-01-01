- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Funzioni Stringa
Questo è un gruppo di funzioni destinate a lavorare con i dati del tipo stringa.
Funzione
Azione
Aggiunge una stringa alla fine di un'altra stringa
Restituisce la grandezza del buffer allocato per la stringa
Confronta due stringhe e restituisce 1 se la prima stringa è maggiore della seconda; 0 - se le stringhe sono uguali; -1 (meno 1) - se la prima stringa è minore della seconda
Forma una serie di parametri passati
Riempie una stringa specificata da simboli selezionati
Ricerca di una sottostringa in una stringa
Restituisce il valore di un numero situato nella posizione specificata della stringa
Inizializza la stringa per simboli specificati e fornisce la lunghezza della stringa specificata
Restituisce il numero di simboli in una stringa
Imposta una lunghezza specificata (in caratteri) per una stringa
Sostituisce tutte le sottostringhe trovate di una stringa da una sequenza di set di simboli
Riserva il buffer di una grandezza specificata per una stringa, in memoria
Restituisce una copia di una stringa con un valore modificato di un simbolo in una posizione specificata
Ottiene sottostringhe da un separatore specificato dalla stringa specificata, restituisce il numero di sottostringhe ottenute
Estrae una sottostringa da una stringa di testo a partire da una posizione specificata
Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in minuscolo per posizione
Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in maiuscole, per posizione
Taglia caratteri di alimentazione di linea, spazi e le schede nella parte sinistra della stringa
Taglia i caratteri di alimentazione di linea, spazi e le schede nella parte destra della stringa