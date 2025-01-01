DocumentazioneSezioni
PositionsTotal

Restituisce il numero di posizioni aperte.

int  PositionsTotal();

Valore restituito

Value of int type.

Nota

Per l'interpretazione "netting" delle posizioni (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), può esistere in qualsiasi momento una sola posizione per un simbolo. Questa posizione è il risultato di una o più operazioni. Non confondere le posizioni con gli ordini pendenti vigenti, che sono anche visualizzati nella scheda Trading della finestra BoxAttrezzi.

Se sono ammesse posizioni individuali (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), per un simbolo possono essere aperte più posizioni.

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ottenere e stampare il numero di posizioni aperte sul conto nel journal
   int total=PositionsTotal();
   Print("Number of open positions on account: "total);
   /*
   risultato:
   Number of open positions on account2
   */
  }

Vedi anche

