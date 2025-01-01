//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| L'EA visualizza la finestra MessageBox con una richiesta di ulteriori lavori |

//| al raggiungimento di un determinato numero di serie di operazioni non redditizie |

//| Attende per il numero specificato di barre e visualizza MessageBox |

//| con la richiesta di proseguire il lavoro. |

//| Per controllare, dobbiamo aprire e chiudere manualmente diverse posizioni |

//| con una perdita, poiché l'EA non controlla |

//| le proprie "posizioni" per numero magico per semplicità. |

//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+



//-- parametri di input

input uint InpMaxLossDeals = 3; // Numero massimo di operazioni in perdita

input uint InpInactivityNumBars = 5; // Numero di barre di inattività dell'advisor



//---variabili globali

bool ExtFirstStart=true; // Flag del primo avvio

bool ExtFlag=true; // Flag per consentire all'EA di funzionare

uint ExtNumLoss; // Numero di trade non profittevoli consecutivi

datetime ExtTimeLastLoss; // Ora dell'ultimo trade per la chiusura di una posizione perdente



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//-- ottenere il numero di trade perdenti consecutivi e il tempo dell'ultimo trade per chiudere la posizione

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);



return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//-- determinare quante barre sono passate dall'ultima posizione in perdita chiusa della serie

int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);



//-- se questo è il primo avvio

if(ExtFirstStart)

{

//--- Se un numero specificato di barre sono già passate dopo una serie di posizioni non profittevoli, impostare il flag di funzionamento dell' EA

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

ExtFlag=true;

ExtFirstStart=false;

}



//-- se il flag del funzionamento dell' EA è disattivato

if(!ExtFlag)

{

Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",

(InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));

//-- se un numero specificato di barre è passato dopo una serie di posizioni non profittevoli

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

{

//-- mostra la finestra MessageBox con il testo specificato e il titolo della finestra

//-- la finestra di richiesta ha due pulsanti Sì/No e un'icona con un punto interrogativo.

//-- il pulsante Sì è selezionato per impostazione predefinita.

string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.

Continue its work?";

string mb_caption="Please note";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);

//-- se il codice restituito da MessageBox è la pressione del pulsante Sì, impostare il flag di funzionamento dell' EA

if(mb_id==IDYES)

{

ExtFlag=true;

return;

}

}

//-- il flag di funzionamento dell' EA è disabilitato, uscire da OnTick()

return;

}



//--- viene impostato il flag di funzionamento dell' EA - l'EA funziona come previsto dal codice seguente

Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",

ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

//-- se il tipo di transazione aggiunge una transazione alla cronologia

if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

//-- ottenere un ticket dell'operazione e selezionarla dalla lista tramite ticket

ulong deal_ticket=trans.deal;

if(HistoryDealSelect(deal_ticket))

{

//-- se si tratta di un trade di uscita dal mercato, ottenere il numero di trade perdenti consecutivi e l'ora dell'ultimo trade

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);

}

}



//-- se il numero di operazioni perse di fila è maggiore del valore specificato e il flag di funzionamento dell'EA è abilitato

if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)

{

//-- mostrare la finestra MessageBox con il testo specificato e il titolo della finestra

//-- la finestra di richiesta ha due pulsanti Sì/No e un'icona con un punto esclamativo.

//-- il pulsante No è selezionato per impostazione predefinita.

string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.

Continue its work?";

string mb_caption="Attention!";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);

//-- se il codice restituito da MessageBox è la pressione del pulsante No, disabilitare il flag di funzionamento dell'EA

if(mb_id==IDNO)

ExtFlag=false;

}

}

//+-------------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il numero di operazioni consecutive non redditizie |

//| e l'ora dell'ultima operazione chiusa di una posizione perdente |

//+-------------------------------------------------------------------------------------+

uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)

{

//-- seleziona l'intera cronologia

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return(0);



//-- ottenere il ticket del trade successivo dalla lista delle operazioni storiche in un ciclo

uint res=0;

uint total=HistoryDealsTotal();

for(int i=(int)total-1; i>=0; i--)

{

ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(deal_ticket>0)

{

//-- se l'operazione non è di uscita dalla posizione, passare a quella successiva

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)

continue;

//-- se il risultato della chiusura di una posizione ha un profitto, interrompere il ciclo

if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))

break;

//-- aumentare il contatore di operazioni consecutive in perdita

res++;

//-- scrivere l'ora di trade maggiore in una variabile (cercando l'ultima)

datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

if(deal_time>time_last_deal)

time_last_deal=deal_time;

}

}



//-- restituire il numero di perdite consecutive

return(res);

}

//+-------------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il flag di chiusura di una posizione con una perdita |

//+-------------------------------------------------------------------------------------+

bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)

{

//-- ottenere i valori delle proprietà che sono interessate dal profitto dal trade

double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);

double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);

double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);

double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);



//-- restituire il flag indicando che il valore totale delle proprietà ricevute è negativo

return(profit+comission+swap+fee<0);

}