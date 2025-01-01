DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento 

MessageBox

Crea e mostra una finestra di messaggio e lo gestisce. Una finestra di messaggio contiene un messaggio e l'intestazione, qualsiasi combinazione di segni predefiniti e pulsanti di comando.

int  MessageBox(
   string  text,             // testo del messaggio
   string  caption=NULL,     // box header
   int     flags=0           // definisce il set di bottoni nel box
   );

Parametri

text

[in]  Testo, contenente il messaggio da dare in output.

caption=NULL

[in]  Testo opzionale da essere visualizzato nell'intestazione del box . Se il parametro è vuoto, il nome dell'Expert Advisor è indicato nell'intestazione del box.

flags=0

[in] flags opzionale che definisce l'aspetto ed il comportamento del box messaggio. I flag possono essere una combinazione di un gruppo speciale di flag.

Valore restituito

Se la funzione è eseguita con successo, il valore restituito è uno dei valori dei codici di ritorno di MessageBox().

Nota

La funzione non può essere chiamata da indicatori personalizzati, in quanto gli indicatori vengono eseguiti nel thread di interfaccia e non dovrebbero rallentarla.

La funzione MessageBox() non funziona nello Strategy Strategy Tester.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| L'EA visualizza la finestra MessageBox con una richiesta di ulteriori lavori                                 |
//| al raggiungimento di un determinato numero di serie di operazioni non redditizie                             |
//| Attende per il numero specificato di barre e visualizza MessageBox                                           |
//| con la richiesta di proseguire il lavoro.                                                                    | 
//| Per controllare, dobbiamo aprire e chiudere manualmente diverse posizioni                                    |
//| con una perdita, poiché l'EA non controlla                                                                   |
//| le proprie "posizioni" per numero magico per semplicità.                                                     |
//+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
//-- parametri di input
input uint InpMaxLossDeals      =  3;    // Numero massimo di operazioni in perdita
input uint InpInactivityNumBars =  5;    // Numero di barre di inattività dell'advisor
 
//---variabili globali
bool     ExtFirstStart=true;             // Flag del primo avvio
bool     ExtFlag=true;                   // Flag per consentire all'EA di funzionare
uint     ExtNumLoss;                     // Numero di trade non profittevoli consecutivi
datetime ExtTimeLastLoss;                // Ora dell'ultimo trade per la chiusura di una posizione perdente
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//-- ottenere il numero di trade perdenti consecutivi e il tempo dell'ultimo trade per chiudere la posizione
   ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//-- determinare quante barre sono passate dall'ultima posizione in perdita chiusa della serie
   int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);
 
//-- se questo è il primo avvio
   if(ExtFirstStart)
     {
      //--- Se un numero specificato di barre sono già passate dopo una serie di posizioni non profittevoli, impostare il flag di funzionamento dell' EA
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
         ExtFlag=true;
      ExtFirstStart=false;
     }
 
//-- se il flag del funzionamento dell' EA è disattivato
   if(!ExtFlag)
     {
      Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",
                          (InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));
 //-- se un numero specificato di barre è passato dopo una serie di posizioni non profittevoli
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
        {
 //-- mostra la finestra MessageBox con il testo specificato e il titolo della finestra
 //-- la finestra di richiesta ha due pulsanti Sì/No e un'icona con un punto interrogativo.
 //-- il pulsante Sì è selezionato per impostazione predefinita.
         string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.\n Continue its work?";
         string mb_caption="Please note";
         int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);
 //-- se il codice restituito da MessageBox è la pressione del pulsante Sì, impostare il flag di funzionamento dell' EA
         if(mb_id==IDYES)
           {
            ExtFlag=true;
            return;
           }
        }
 //-- il flag di funzionamento dell' EA è disabilitato, uscire da OnTick()
      return;
     }
 
//--- viene impostato il flag di funzionamento dell' EA - l'EA funziona come previsto dal codice seguente
   Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",
           ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransactiontrans,
                        const MqlTradeRequestrequest,
                        const MqlTradeResultresult)
  {
//-- se il tipo di transazione aggiunge una transazione alla cronologia
   if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
 //-- ottenere un ticket dell'operazione e selezionarla dalla lista tramite ticket
      ulong deal_ticket=trans.deal;
      if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
        {
 //-- se si tratta di un trade di uscita dal mercato, ottenere il numero di trade perdenti consecutivi e l'ora dell'ultimo trade
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)
            ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
        }
     }
 
//-- se il numero di operazioni perse di fila è maggiore del valore specificato e il flag di funzionamento dell'EA è abilitato
   if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)
     {
 //-- mostrare la finestra MessageBox con il testo specificato e il titolo della finestra
 //-- la finestra di richiesta ha due pulsanti Sì/No e un'icona con un punto esclamativo.
 //-- il pulsante No è selezionato per impostazione predefinita.
      string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.\n Continue its work?";
      string mb_caption="Attention!";
      int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);
 //-- se il codice restituito da MessageBox è la pressione del pulsante No, disabilitare il flag di funzionamento dell'EA
      if(mb_id==IDNO)
         ExtFlag=false;
     }
  }
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce il numero di operazioni consecutive non redditizie                      |
//| e l'ora dell'ultima operazione chiusa di una posizione perdente                     |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)
  {
//-- seleziona l'intera cronologia
   if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
      return(0);
 
//-- ottenere il ticket del trade successivo dalla lista delle operazioni storiche in un ciclo
   uint res=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();
   for(int i=(int)total-1i>=0i--)
     {
      ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(deal_ticket>0)
        {
 //-- se l'operazione non è di uscita dalla posizione, passare a quella successiva
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)
            continue;
 //-- se il risultato della chiusura di una posizione ha un profitto, interrompere il ciclo
         if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))
            break;
 //-- aumentare il contatore di operazioni consecutive in perdita
         res++;
 //-- scrivere l'ora di trade maggiore in una variabile (cercando l'ultima)
         datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
         if(deal_time>time_last_deal)
            time_last_deal=deal_time;
        }
     }
 
//-- restituire il numero di perdite consecutive
   return(res);
  }
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce il flag di chiusura di una posizione con una perdita                    |
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)
  {
//-- ottenere i valori delle proprietà che sono interessate dal profitto dal trade
   double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
   double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
   double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);
   double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);
 
//-- restituire il flag indicando che il valore totale delle proprietà ricevute è negativo
   return(profit+comission+swap+fee<0);
  }