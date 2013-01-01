DocumentazioneSezioni
La funzione legge un numero intero di tipo long (8 byte) dalla posizione corrente del file binario.

long  FileReadLong(
   int  file_handle    // File handle
   );

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

Valore restituito

Il valore di tipo long.

Esempio (il file ottenuto durante l'esecuzione di un esempio per la funzione FileWriteLong viene qui utilizzato)

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                          Demo_FileReadLong.mq5 |
//|                                      Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "Volume"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrYellow
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
#property indicator_separate_window
//--- parametri per la lettura dei dati 
input string InpFileName="Volume.bin"// nome del file
input string InpDirectoryName="Data";  // nome directory
//--- variabili globali
int      ind=0;
int      size=0;
long     volume_buff[];
datetime time_buff[];
//--- buffers indicatore
double   buff[];
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- apre il file
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("il file %s viene aperto per la lettura",InpFileName);
      PrintFormat("Percorso file: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- prima, legge la quantità di dati nel file 
      size=(int)FileReadLong(file_handle);
      //--- alloca la memoria per gli array
      ArrayResize(volume_buff,size);
      ArrayResize(time_buff,size);
      //--- legge i dati dal file
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         time_buff[i]=(datetime)FileReadLong(file_handle);
         volume_buff[i]=FileReadLong(file_handle);
        }
      //--- chiude il file
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("I dati vengono letti, il file %s è chiuso",InpFileName);
     }
   else
     {
      PrintFormat("Fallimento nell'aprire il file %s, Codice errore = %d",InpFileName,GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- associa l'array al buffer indicatore con indice 0
   SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);
/ ---- imposta i valori degli indicatori che saranno visibili sul grafico
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(time,false);
//--- il loop per la barra che non è stata ancora maneggiata
   for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
     {
      //--- 0 per default
      buff[i]=0;
      //--- controlla se ci sono ancora dati presenti
      if(ind<size)
        {
         for(int j=ind;j<size;j++)
           {
            //--- se le date coincidono, viene usato il valore dal file
            if(time[i]==time_buff[j])
              {
               buff[i]=(double)volume_buff[j];
               ind=j+1;
               break;
              }
           }
        }
     }
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
   return(rates_total);
  }

