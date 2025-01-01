In questo articolo mostrerò un approccio completamente diverso al trading algoritmico che ho adottato dopo molto tempo. Naturalmente, tutto questo ha a che fare con il mio programma di brute force, che ha subito una serie di modifiche che consentono di risolvere diversi problemi contemporaneamente. Tuttavia, l'articolo è risultato essere più generale e semplice possibile, motivo per cui è adatto anche a chi non sa nulla di brute force.