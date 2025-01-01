- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoMarginRate
Restituisce i tassi di margine a seconda del tipo di ordine e direzione.
|
bool SymbolInfoMarginRate(
Parametri
name
[in] Nome del simbolo.
order_type
[in] Tipo di ordine.
initial_margin_rate
[in] Una variabile di tipo double per ricevere un tasso di margine iniziale. Il margine iniziale è un deposito di sicurezza per un'operazione di 1 lotto nella direzione appropriata. Moltiplicando il tasso per il margine iniziale, riceviamo l'importo dei fondi da impegnare sul conto quando si effettua un ordine del tipo specificato.
maintenance_margin_rate
[out] Una variabile di tipo double per ricevere un tasso del margine di mantenimento. Il margine di mantenimento è un importo minimo per mantenere una posizione aperta di 1 lotto nella direzione appropriata. Moltiplicando il tasso per il margine di mantenimento, riceviamo l'importo dei fondi da impegnare sul conto dopo l'attivazione di un ordine del tipo specificato.
Valore Restituito
Restituisce true se la richiesta della proprietà ha esito positivo, altrimenti false.
Esempio
|
#define SYMBOL_NAME Symbol()