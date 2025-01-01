#define SYMBOL_NAME Symbol()



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- dichiarare le variabili in cui i tassi sono impostati

double initial_margin_rate = 0; // tasso del margine iniziale

double maintenance_margin_rate = 0; // tasso del margine di mantenimento



//--- ottenere e inviare i tassi dei simboli SYMBOL_NAME per l'ordine di mercato Buy al journal

SymbolInfoMarginRatePrint(SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate);



//--- ottenere e inviare i tassi dei simboli SYMBOL_NAME per l'ordine di mercato Sell al journal

SymbolInfoMarginRatePrint(SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate);



/*

risultato:

Initial margin rate for symbol AFKS for the Buy market order: 0.225600

Maintenance margin rate for symbol AFKS for the Buy market order: 0.112800

Initial margin rate for symbol AFKS for the Sell market order: 0.254400

Maintenance margin rate for symbol AFKS for the Sell market order: 0.127200

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Inviare i tassi di margine al journal |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoMarginRatePrint(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double &initial_margin_rate, double &maintenance_margin_rate)

{

//--- ottenere i tassi per 'symbol' per l'ordine di mercato di tipo order_type

ResetLastError();

if(!SymbolInfoMarginRate(symbol, order_type, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate))

{

Print("SymbolInfoMarginRate() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//-- stampa i valori dei tassi ottenuti

string type=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? "Buy" : order_type==ORDER_TYPE_SELL ? "Sell" : "Unknown");

PrintFormat("Initial margin rate for symbol %s for the %s market order: %f

"+

"Maintenance margin rate for symbol %s for the %s market order: %f",

SYMBOL_NAME, type, initial_margin_rate,

SYMBOL_NAME, type, maintenance_margin_rate);

}