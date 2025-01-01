//+------------------------------------------------------------------+

// | Funzione di avvio del programma Script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- crea o apre un database

string filename="symbols.sqlite";

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " apertura fallita con codice ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " aperto con successo");

//--- se esiste la tabella SIMBOLI, eliminarla

if(DatabaseTableExists(db, "SYMBOLS"))

{

//--- elimina la tabella

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE SYMBOLS"))

{

Print("Fallimento nell' eliminare la tabella SYMBOLS con codice ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- crea la tabella SIMBOLI

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE SYMBOLS("

"NAME TEXT NOT NULL,"

"DESCRIPTION TEXT ,"

"PATH TEXT ,"

"SPREAD INT ,"

"POINT REAL NOT NULL,"

"DIGITS INT NOT NULL,"

"JSON BLOB );"))

{

Print("DB: ", filename, " creazione tabella fallita con codice ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- visualizza l'elenco di tutti i campi nella tabella SYMBOLS

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)\") fallito, codice errore=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- crea una richiesta parametrizzata per aggiungere simboli alla tabella SYMBOLS

string sql="INSERT INTO SYMBOLS (NAME,DESCRIPTION,PATH,SPREAD,POINT,DIGITS,JSON)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7);"; // request parameters

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() fallito con codice=%d", GetLastError());

Print("SQL request: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- passa attraverso tutti i simboli e aggiungili alla tabella SYMBOLS

int symbols=SymbolsTotal(false);

bool request_error=false;

DatabaseTransactionBegin(db);

for(int i=0; i<symbols; i++)

{

//--- imposta i valori dei parametri prima di aggiungere un simbolo

ResetLastError();

string symbol=SymbolName(i, false);

if(!DatabaseBind(request, 0, symbol))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

//--- se la precedente chiamata DatabaseBind() ha avuto esito positivo, impostare il parametro successivo

if(!DatabaseBind(request, 1, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_DESCRIPTION)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 2, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 3, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 4, SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 5, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 6, GetSymBolAsJson(symbol)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}



//--- esegue una richiesta di inserimento della voce e verifica la presenza di un errore

if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() fallito con codice=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

else

PrintFormat("%d: aggiunti %s", i+1, symbol);

//--- resetta la richiesta prima del prossimo aggiornamento dei parametri

if(!DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() fallito con codice=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- fatto passando attraverso tutti i simboli



//--- stato delle transazioni

if(request_error)

{

PrintFormat("Tabella SYMBOLS: fallimento nell'aggiungere %d simboli", symbols);

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Tabella SYMBOLS: aggiunti %d simboli",symbols);

}



//--- salva la tabella SYMBOLS in un file CSV

string csv_filename="symbols.csv";

if(DatabaseExport(db, "SELECT * FROM SYMBOLS", csv_filename,

DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS, ";"))

Print("Database: tabella SYMBOLS salvata in ", csv_filename);

else

Print("Database: DatabaseExport(\"SELECT * FROM SYMBOLS\") fallita con codice", GetLastError());



//--- chiude il file del database e informa di ciò

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s creato e chiuso", filename);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce una specifica di simbolo come JSON |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetSymBolAsJson(string symbol)

{

//--- indentazioni

string indent1=Indent(1);

string indent2=Indent(2);

string indent3=Indent(3);

//---

int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

string json="{"+

"

"+indent1+"\"ConfigSymbols\":["+

"

"+indent2+"{"+

"

"+indent3+"\"Symbol\":\""+symbol+"\","+

"

"+indent3+"\"Path\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyBase\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyProfit\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyMargin\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+"\","+

"

"+indent3+"\"ColorBackground\":\""+ColorToString((color)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR))+"\","+

"

"+indent3+"\"Digits\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS))+"\","+

"

"+indent3+"\"Point\":\""+DoubleToString(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT), digits)+"\","+

"

"+indent3+"\"TickBookDepth\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH))+"\","+

"

"+indent3+"\"ChartMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_CHART_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"TradeMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"TradeCalcMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"OrderMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_ORDER_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"CalculationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExecutionMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExpirationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"FillFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExpirFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"Spread\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD))+"\","+

"

"+indent3+"\"TickValue\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"TickSize\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"ContractSize\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"StopsLevel\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeMin\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeMax\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeStep\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeLimit\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapLong\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG)))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapShort\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_SHORT)))+"\","+

"

"+indent3+"\"Swap3Day\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS))+"\""+

"

"+indent2+"}"+

"

"+indent1+"]"+

"

}";

return(json);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Forma un rientro fatto di spazi |

//+------------------------------------------------------------------+

string Indent(const int number, const int characters=3)

{

int length=number*characters;

string indent=NULL;

StringInit(indent, length, ' ');

return indent;

}

/*

Risultato:

Database: symbols.sqlite aperto correttamente

#| cid name type notnull dflt_value pk

-+-------------------------------------------

1| 0 NAME TEXT 1 0

2| 1 DESCRIPTION TEXT 0 0

3| 2 PATH TEXT 0 0

4| 3 SPREAD INT 0 0

5| 4 POINT REAL 1 0

6| 5 DIGITS INT 1 0

7| 6 JSON BLOB 0 0

1: added EURUSD

2: added GBPUSD

3: added USDCHF

...

82: added USDCOP

83: added USDARS

84: added USDCLP

Table SYMBOLS: added 84 symbols

Database: table SYMBOLS saved in symbols.csv

Database: symbols.sqlite created and closed

*/

