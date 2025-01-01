|
//+------------------------------------------------------------------+
// | Funzione di avvio del programma Script |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- crea o apre un database
string filename="symbols.sqlite";
int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);
if(db==INVALID_HANDLE)
{
Print("DB: ", filename, " apertura fallita con codice ", GetLastError());
return;
}
else
Print("Database: ", filename, " aperto con successo");
//--- se esiste la tabella SIMBOLI, eliminarla
if(DatabaseTableExists(db, "SYMBOLS"))
{
//--- elimina la tabella
if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE SYMBOLS"))
{
Print("Fallimento nell' eliminare la tabella SYMBOLS con codice ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
}
//--- crea la tabella SIMBOLI
if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE SYMBOLS("
"NAME TEXT NOT NULL,"
"DESCRIPTION TEXT ,"
"PATH TEXT ,"
"SPREAD INT ,"
"POINT REAL NOT NULL,"
"DIGITS INT NOT NULL,"
"JSON BLOB );"))
{
Print("DB: ", filename, " creazione tabella fallita con codice ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- visualizza l'elenco di tutti i campi nella tabella SYMBOLS
if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)", 0)<0)
{
PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)\") fallito, codice errore=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- crea una richiesta parametrizzata per aggiungere simboli alla tabella SYMBOLS
string sql="INSERT INTO SYMBOLS (NAME,DESCRIPTION,PATH,SPREAD,POINT,DIGITS,JSON)"
" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7);"; // request parameters
int request=DatabasePrepare(db, sql);
if(request==INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("DatabasePrepare() fallito con codice=%d", GetLastError());
Print("SQL request: ", sql);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- passa attraverso tutti i simboli e aggiungili alla tabella SYMBOLS
int symbols=SymbolsTotal(false);
bool request_error=false;
DatabaseTransactionBegin(db);
for(int i=0; i<symbols; i++)
{
//--- imposta i valori dei parametri prima di aggiungere un simbolo
ResetLastError();
string symbol=SymbolName(i, false);
if(!DatabaseBind(request, 0, symbol))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
//--- se la precedente chiamata DatabaseBind() ha avuto esito positivo, impostare il parametro successivo
if(!DatabaseBind(request, 1, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_DESCRIPTION)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 2, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 3, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 4, SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 5, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 6, GetSymBolAsJson(symbol)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() fallito alla riga %d con codice=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
//--- esegue una richiesta di inserimento della voce e verifica la presenza di un errore
if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
{
PrintFormat("DatabaseRead() fallito con codice=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
else
PrintFormat("%d: aggiunti %s", i+1, symbol);
//--- resetta la richiesta prima del prossimo aggiornamento dei parametri
if(!DatabaseReset(request))
{
PrintFormat("DatabaseReset() fallito con codice=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
} //--- fatto passando attraverso tutti i simboli
//--- stato delle transazioni
if(request_error)
{
PrintFormat("Tabella SYMBOLS: fallimento nell'aggiungere %d simboli", symbols);
DatabaseTransactionRollback(db);
DatabaseClose(db);
return;
}
else
{
DatabaseTransactionCommit(db);
PrintFormat("Tabella SYMBOLS: aggiunti %d simboli",symbols);
}
//--- salva la tabella SYMBOLS in un file CSV
string csv_filename="symbols.csv";
if(DatabaseExport(db, "SELECT * FROM SYMBOLS", csv_filename,
DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS, ";"))
Print("Database: tabella SYMBOLS salvata in ", csv_filename);
else
Print("Database: DatabaseExport(\"SELECT * FROM SYMBOLS\") fallita con codice", GetLastError());
//--- chiude il file del database e informa di ciò
DatabaseClose(db);
PrintFormat("Database: %s creato e chiuso", filename);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce una specifica di simbolo come JSON |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSymBolAsJson(string symbol)
{
//--- indentazioni
string indent1=Indent(1);
string indent2=Indent(2);
string indent3=Indent(3);
//---
int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
string json="{"+
"\n"+indent1+"\"ConfigSymbols\":["+
"\n"+indent2+"{"+
"\n"+indent3+"\"Symbol\":\""+symbol+"\","+
"\n"+indent3+"\"Path\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)+"\","+
"\n"+indent3+"\"CurrencyBase\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE)+"\","+
"\n"+indent3+"\"CurrencyProfit\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT)+"\","+
"\n"+indent3+"\"CurrencyMargin\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+"\","+
"\n"+indent3+"\"ColorBackground\":\""+ColorToString((color)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR))+"\","+
"\n"+indent3+"\"Digits\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS))+"\","+
"\n"+indent3+"\"Point\":\""+DoubleToString(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT), digits)+"\","+
"\n"+indent3+"\"TickBookDepth\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ChartMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_CHART_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"TradeMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"TradeCalcMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"OrderMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_ORDER_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"CalculationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ExecutionMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ExpirationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"FillFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ExpirFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"Spread\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD))+"\","+
"\n"+indent3+"\"TickValue\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"TickSize\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ContractSize\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"StopsLevel\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))+"\","+
"\n"+indent3+"\"VolumeMin\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"VolumeMax\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"VolumeStep\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"VolumeLimit\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"SwapMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"SwapLong\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"SwapShort\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_SHORT)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"Swap3Day\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS))+"\""+
"\n"+indent2+"}"+
"\n"+indent1+"]"+
"\n}";
return(json);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Forma un rientro fatto di spazi |
//+------------------------------------------------------------------+
string Indent(const int number, const int characters=3)
{
int length=number*characters;
string indent=NULL;
StringInit(indent, length, ' ');
return indent;
}
/*
Risultato:
Database: symbols.sqlite aperto correttamente
#| cid name type notnull dflt_value pk
-+-------------------------------------------
1| 0 NAME TEXT 1 0
2| 1 DESCRIPTION TEXT 0 0
3| 2 PATH TEXT 0 0
4| 3 SPREAD INT 0 0
5| 4 POINT REAL 1 0
6| 5 DIGITS INT 1 0
7| 6 JSON BLOB 0 0
1: added EURUSD
2: added GBPUSD
3: added USDCHF
...
82: added USDCOP
83: added USDARS
84: added USDCLP
Table SYMBOLS: added 84 symbols
Database: table SYMBOLS saved in symbols.csv
Database: symbols.sqlite created and closed
*/