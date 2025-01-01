CustomBookAdd

Passa lo status del Depth of Market per un simbolo personalizzato. La funzione consente di trasmettere il Depth of Market come se i prezzi arrivassero dal server di un broker.

bool CustomBookAdd(

const string symbol,

const MqlBookInfo& books[]

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parametri

simbolo

[in] Nome simbolo personalizzato.

books[]

[in] L'array di tipo di dati MqlBookInfo che descrivono completamente lo status del Depth of Market — tutte le richieste di buy e sell. Lo status del Depth of Market passato sostituisce completamente il precedente.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Il numero di elementi dell'array 'books' da passare alla funzione. L'intero array viene utilizzato per impostazione predefinita.

Valore di ritorno

true - successo, altrimenti - false. Per ottenere informazioni sull'errore, chiamare la funzione GetLastError().

Nota

La funzione CustomBookAdd funziona solo per i simboli personalizzati per cui viene aperto il Depth of Market — tramite l'interfaccia della piattaforma o la funzione MarketBookAdd.

Quando si lancia il Depth of Market, i prezzi Bid e Ask del simbolo non vengono aggiornati. Dovresti controllare il cambiamento dei prezzi migliori e lanciare i ticks usando CustomTicksAdd.

La funzione verifica l'esattezza dei dati trasmessi: per ogni elemento deve essere indicato il tipo, il prezzo e il volume. Inoltre, MqlBookInfo.volume e MqlBookInfo.volume_real non devono essere zero o negativi; se entrambi i volumi sono negativi, questo sarà considerato un errore. Puoi specificare uno qualsiasi dei volumi o entrambi — verrà utilizzato quello indicato o positivo:

volume=-1 && volume_real=2 — verrà utilizzato volume_real=2,

volume=3 && volume_real=0 — verrà utilizzato volume=3.

Quando si salvano i dati, viene verificato il parametro "Profondità del Book" (SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH) del simbolo personalizzato destinatario. Se il numero di richieste di Sell supera questo valore nella Depth of Market passato, i livelli in eccesso vengono scartati. Lo stesso vale per le richieste di Buy.

Esempio di riempimento dell'array "books":

Status del Depth of Market Riempimento books[] books[0].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[0].price=1.14337;

books[0].volume=100;

books[1].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[1].price=1.14330;

books[1].volume=50;

books[2].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[2].price=1.14335;

books[2].volume=40;

books[3].type=BOOK_TYPE_SELL;

books[3].price=1.14333;

books[3].volume=10;

books[4].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[4].price=1.14322;

books[4].volume=10;

books[5].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[5].price=1.14320;

books[5].volume=90;

books[6].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[6].price=1.14319;

books[6].volume=100;

books[7].type=BOOK_TYPE_BUY;

books[7].price=1.14318;

books[7].volume=10;

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione inizializzazione expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- ailita il Depth of Market per un simbolo da cui prendiamo i dati

MarketBookAdd(Symbol());

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione Tick |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick(void)

{

MqlTick ticks[];

ArrayResize(ticks,1);

//--- copia i prezzi correnti dal simbolo comune a quello personalizzato

if(SymbolInfoTick(Symbol(),ticks[0]))

{

string symbol_name=Symbol()+".SYN";

CustomTicksAdd(symbol_name,ticks);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione Book |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnBookEvent(const string &book_symbol)

{

//--- copia lo stato attuale della Profondità di mercato dal simbolo comune a quello personalizzato

if(book_symbol==Symbol())

{

MqlBookInfo book_array[];

if(MarketBookGet(Symbol(),book_array))

{

string symbol_name=Symbol()+".SYN";

CustomBookAdd(symbol_name,book_array);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

