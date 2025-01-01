//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ottenere l'ID del grafico corrente

long chart_id = ChartID();



//--- salvare la distanza iniziale della barra zero dal bordo destro in percentuale e il flag di scorrimento automatico

double shift = ChartGetDouble(chart_id, CHART_SHIFT_SIZE);

bool scroll= ChartGetInteger(chart_id,CHART_AUTOSCROLL);



//--- reimposta il flag del grafico a scorrimento automatico

ChartSetInteger(chart_id, CHART_AUTOSCROLL, true);

PrintFormat("Initial chart shift size: %.2f", shift);



//--- in un ciclo dal 2,0% al 50,0% con il passo dello 0,5%

for(int i=20; i<=500; i+=5)

{

//--- impostare la dimensione dello slittamento come i / 10 e stampare il valore specificato nel journal

ChartSetDouble(chart_id, CHART_SHIFT_SIZE, i/10.0);

PrintFormat("Set chart shift size to %.1f%%", i/10.0);



//--- mantenere la barra zero del grafico alla distanza di slittamento specificata

ChartNavigate(chart_id, CHART_END, 0);



//--- attendere un attimo

Sleep(16);

}



//--- impostare lo slittamento iniziale del grafico e la scorrimento automatico

Print("Set the chart shift size to the initial value of ", shift);

ChartSetDouble(ChartID(), CHART_SHIFT_SIZE, shift);

ChartSetInteger(chart_id, CHART_AUTOSCROLL, scroll);

}