DXHandleType

Restituisce il tipo di handle.

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
   int  handle      // handle 
   );

Parametri

handle

[in]     Handle.

Valore di Ritorno

Il valore dall'enumerazione ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ID

Valore

Descrizione

DX_HANDLE_INVALID

0

Handle non valido

DX_HANDLE_CONTEXT

1

Handle del contesto grafico

DX_HANDLE_SHADER

2

Handle shader

DX_HANDLE_BUFFER

3

Handle di vertex buffer o index buffer

DX_HANDLE_INPUT

4

Handle per input shader

DX_HANDLE_TEXTURE

5

Handle texture