MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXHandleType
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXHandleType
Restituisce il tipo di handle.
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
Parametri
handle
[in] Handle.
Valore di Ritorno
Il valore dall'enumerazione ENUM_DX_HANDLE_TYPE
|
ID
|
Valore
|
Descrizione
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
Handle non valido
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
Handle del contesto grafico
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
Handle shader
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
Handle di vertex buffer o index buffer
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
Handle per input shader
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
Handle texture