Restituisce il nome di un simbolo.

string  SymbolName(
   int   pos,          // numero nella lista
   bool  selected      // true - solo simboli nel MarketWatch
   );

Parametri

pos

[in] Numero d'ordine di un simbolo.

selected

[in] Modalità tipo richiesta. Se il valore è true, il simbolo è tratto dalla lista dei simboli selezionati in MarketWatch. Se il valore è false, il simbolo è tratto dalla lista generale.

Valore restituito

Valore di tipo stringa con il nome del simbolo.

Esempio

#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- imposta il flag del risultato della ricerca dei simboli del server
   bool found = false;
   
//--- trovare il simbolo 'SYMBOL_NAME' nella lista di tutti i simboli del server
   int total = SymbolsTotal(false);
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- ottenere un nome di simbolo dalla lista tramite l'indice del ciclo
      string name = SymbolName(ifalse);
      
 //--- se questo è il simbolo desiderato, invia il suo nome e la sua posizione nella lista al journal ed esce dal ciclo
      if(name == SYMBOL_NAME)
        {
         PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d"namei);
         found = true;
         break;
        }
     }
     
//--- se un simbolo non viene trovato sul server, segnalarlo prima di spegnere
   if(!found)
      PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server."SYMBOL_NAME);
  }