- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolName
Restituisce il nome di un simbolo.
string SymbolName(
Parametri
pos
[in] Numero d'ordine di un simbolo.
selected
[in] Modalità tipo richiesta. Se il valore è true, il simbolo è tratto dalla lista dei simboli selezionati in MarketWatch. Se il valore è false, il simbolo è tratto dalla lista generale.
Valore restituito
Valore di tipo stringa con il nome del simbolo.
Esempio
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"