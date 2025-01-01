Le basi del Linguaggio

Il Linguaggio MetaQuotes 5 (MQL5) è un linguaggio di programmazione object-oriented ad alto livello destinato alla scrittura di strategie di trading automatiche, indicatori tecnici personalizzati per l'analisi dei vari mercati finanziari. Permette non solo di scrivere una varietà di sistemi esperti, progettati per funzionare in tempo reale, ma anche creare i propri strumenti grafici per aiutare a prendere decisioni di trade.

MQL5 si basa sul concetto del popolare linguaggio di programmazione C++. Rispetto ad MQL4, il nuovo linguaggio ha ora enumerazioni, strutture, classi e event handlers. Aumentando il numero degli inclusi tipi main, l'interazione di programmi eseguibili in MQL5 con altre applicazioni attraverso le dll è ora il più semplice possibile. La sintassi MQL5 è simile alla sintassi del C++, e questo lo rende facile tradurlo in programmi informatici da moderni linguaggi di programmazione.

Per aiutarvi a studiare il linguaggio MQL5, tutti gli argomenti sono raggruppati nelle seguenti sezioni: