- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ColorToString
Converte il valore del colore in stringa di forma "R,G,B".
|
string ColorToString(
Parametri
color_value
[in] Il valore del colore in variabile tipo di colore.
color_name
[in] Segno della necessità di restituire il nome del colore, se il nome del colore è identico a una delle costanti colore predefinite.
Valore restituito
Presentazione stringa del colore come "R,G,B", dove R,G e B sono costanti decimali tra 0 e 255 convertite in una stringa. Se il parametro color_name = true è impostato, si cercherà di convertire il valore di colore in nome di un colore.
Esempio:
|
string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // colore verde
Vedi anche