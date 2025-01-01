DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento Funzioni di Conversione ColorToString 

ColorToString

Converte il valore del colore in stringa di forma "R,G,B".

string  ColorToString(
   color  color_value,     // valore del clore
   bool   color_name       // mostra o no il nome del colore
   );

Parametri

color_value

[in] Il valore del colore in variabile tipo di colore.

color_name

[in] Segno della necessità di restituire il nome del colore, se il nome del colore è identico a una delle costanti colore predefinite.

Valore restituito

Presentazione stringa del colore come "R,G,B", dove R,G e B sono costanti decimali tra 0 e 255 convertite in una stringa. Se il parametro color_name = true è impostato, si cercherà di convertire il valore di colore in nome di un colore.

 

Esempio:

   string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // colore verde
   Print(clr);
 
   clr=ColorToString(C'0,255,0',true);   // ottiene la costante del colore
   Print(clr);

Vedi anche

StringToColor, ColorToARGB