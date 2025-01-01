ColorToString

Converte il valore del colore in stringa di forma "R,G,B".

string ColorToString(

color color_value,

bool color_name

);

Parametri

color_value

[in] Il valore del colore in variabile tipo di colore.

color_name

[in] Segno della necessità di restituire il nome del colore, se il nome del colore è identico a una delle costanti colore predefinite.

Valore restituito

Presentazione stringa del colore come "R,G,B", dove R,G e B sono costanti decimali tra 0 e 255 convertite in una stringa. Se il parametro color_name = true è impostato, si cercherà di convertire il valore di colore in nome di un colore.

Esempio:

string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // colore verde

Print(clr);



clr=ColorToString(C'0,255,0',true); // ottiene la costante del colore

Print(clr);

Vedi anche

StringToColor, ColorToARGB