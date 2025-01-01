DocumentazioneSezioni
DXContextSetSize

Modifica la grandezza di un frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate().

bool  DXContextSetSize(
   int    context,      // handle del contesto grafico   
   uint&  width,        // larghezza in pixel   
   uint&  height        // altezza in pixel   
   );

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

width

[in] Larghezza della cornice in pixel.

height

[in] Altezza della cornice in pixel.

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .

Nota

La grandezza di un fotogramma di un contesto grafico deve essere modificata solo tra i rendering dei fotogrammi.