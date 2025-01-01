MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXContextSetSize
DXContextSetSize
Modifica la grandezza di un frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate().
bool DXContextSetSize(
Parametri
context
[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().
width
[in] Larghezza della cornice in pixel.
height
[in] Altezza della cornice in pixel.
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .
Nota
La grandezza di un fotogramma di un contesto grafico deve essere modificata solo tra i rendering dei fotogrammi.