FileClose

Chiude il file precedentemente aperto da FileOpen().

void  FileClose(
   int  file_handle      // File handle
   );

Parametri

file_handle

[in] Il descrittore di file restituito da FileOpen().

Valore restituito

Nessun valore restituito.

Esempio:

//--- mostra la finestra dei parametri di input quando si lancia lo script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input
input string InpFileName="file.txt";    // nome del file
input string InpDirectoryName="Data";   // nome della directory
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 or UNICODE=64
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- stampa il percorso al file che stiamo per usare
   PrintFormat("Working %s\\Files\\ folder",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- apre il file per la lettura (se il file non esiste, avverrà l'errore)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- stampa il contenuto del file
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- chiude il file
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("Errore, codice = %d",GetLastError());
  }