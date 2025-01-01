DocumentazioneSezioni
Restituisce il ticket di un ordine corrispondente nella cronistoria. Prima di chiamare HistoryOrderGetTicket(), per prima cosa è necessario ricevere la storia di offerte ed ordini usando le funzioni HistorySelect() o HistorySelectByPosition().

ulong  HistoryOrderGetTicket(
   int  index      // Numero nella lista degli ordini
   );

Parametri

index

[in] Numero dell' ordine nella lista degli ordini.

Valore restituito

Valore del tipo ulong . Se la funzione fallisce, viene restituito 0.

Nota

Non confondere gli ordini della cronistoria di trading con gli attuali ordini pendenti che vengono visualizzati nella scheda "Trade" della barra "BoxAttrezzi". L'elenco degli ordini che sono stati cancellati o hanno portato ad una transazione, possono essere visualizzati nella scheda "Cronistoria" del "BoxAttrezzi" del terminale client.

Esempio:

voidOnStart()
  {
   datetime from=0;
   datetime to=TimeCurrent();
//--- richiede l'intera cronistoria
   HistorySelect(from,to);
//---variabili per la restituzione di valori dalle proprietà dell'ordine
   ulong    ticket;
   double   open_price;
   double   initial_volume;
   datetime time_setup;
   datetime time_done;
   string   symbol;
   string   type;
   long     order_magic;
   long     positionID;
//--- numero degli attuali ordini in corso
   uint     total=HistoryOrdersTotal();
//--- passa attraverso gli ordini in un ciclo
   for(uint i=0;i<total;i++)
     {
      //--- restituisce il ticket dell'ordine per la sua posizione nella lista
      if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)
        {
         //--- restituisce le proprietà dell'ordine
         open_price    =HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);
         time_setup    =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);
         time_done     =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);
         symbol        =HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);
         order_magic   =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);
         positionID    =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);
         initial_volume=HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);
         type          =GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));
         //--- prepara e mostra le informazioni sull'ordine
         printf("#ticket %d %s %G %s at %G era impostato a %s => fatto a %s, pos ID=%d",
                ticket,                  // ticket dell'ordine
                type,                    // tipo
                initial_volume,          // volume piazzato
                symbol,                  // simbolo
                open_price,              // prezzo open specificato
                TimeToString(time_setup),// orario di piazzamento dell'ordine
                TimeToString(time_done), // orario di esecuzione o cancellazione dell'ordine
                positionID               // ID di una posizione, per cui la quantità dell'ordine è inclusa
                );
        }
     }
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce il nome stringa del tipo di ordine                                 |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
string GetOrderType(long type)
  {
   string str_type="unknown operation";
   switch(type)
     {
      case (ORDER_TYPE_BUY):            return("buy");
      case (ORDER_TYPE_SELL):           return("sell");
      case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT):      return("buy limit");
      case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT):     return("sell limit");
      case (ORDER_TYPE_BUY_STOP):       return("buy stop");
      case (ORDER_TYPE_SELL_STOP):      return("sell stop");
      case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");
      case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");
     }
   return(str_type);
  }

Vedi anche

HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Proprietà Ordini