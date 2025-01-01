- OrderCalcMargin
Restituisce il ticket di un ordine corrispondente nella cronistoria. Prima di chiamare HistoryOrderGetTicket(), per prima cosa è necessario ricevere la storia di offerte ed ordini usando le funzioni HistorySelect() o HistorySelectByPosition().
|
ulong HistoryOrderGetTicket(
Parametri
index
[in] Numero dell' ordine nella lista degli ordini.
Valore restituito
Valore del tipo ulong . Se la funzione fallisce, viene restituito 0.
Nota
Non confondere gli ordini della cronistoria di trading con gli attuali ordini pendenti che vengono visualizzati nella scheda "Trade" della barra "BoxAttrezzi". L'elenco degli ordini che sono stati cancellati o hanno portato ad una transazione, possono essere visualizzati nella scheda "Cronistoria" del "BoxAttrezzi" del terminale client.
Esempio:
|
voidOnStart()
