- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_rates_from_pos
Ottiene barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dall'indice specificato.
copy_rates_from_pos(
Parametri
symbol
[in] Nome dello strumento finanziario, ad esempio "EURUSD". Parametro richiesto senza nome.
timeframe
[in] Timeframe per cui sono richieste le barre. Impostato da un valore dell'enumerazione TIMEFRAME. Parametro unnamed richiesto.
start_pos
[in] Indice iniziale della barra da cui vengono richiesti i dati. La numerazione delle barre va dal presente al passato. Pertanto, la barra zero indica quella corrente. Parametro richiesto senza nome.
count
[in] Numero di barre da ricevere. Parametro richiesto senza nome.
Valore di Ritorno
Restituisce le barre come matrice numpy con le colonne denominate time, open, high, low, close, tick_volume, spread e real_volume. Restituisce Nessuno in caso di errore. Le informazioni sull'errore possono essere ottenute utilizzando last_error().
Nota
Vedere la funzione CopyRates() per ulteriori informazioni.
Il terminale MetaTrader 5 fornisce barre solo all'interno di una cronologia disponibile per un utente su charts. Il numero di barre disponibili per gli utenti sono impostate nel parametro "Max. barre nel chart".
Esempio:
from datetime import datetime
See also
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range